Geleneksel heyecan başlıyor

OYLAMA HEYECANI YENİ HAFTADA... Ülke sporuna önemli bir motivasyon kaynağı olan Yenidüzen Yılın Spor Ödülleri’nde 2017 yılı için Yılın Sporcusu, Yılın Antrenörü, Yılın Hakemi, Yılın Yöneticisi ve Yılın Genç Yeteneği kategorilerinde birinciler yine siz okuyucularımız tarafından belirlenecek. Bu yıl yayınlanan kuponların yanı sıra SMS ile de desteklediğiniz adaya oy verebileceksiniz. Oylama yeni hafta ile birlikte başlayacak

Yenidüzen Gazetesi tarafından 21 yıldır gerçekleştirilen ve ülke sporuna önemli bir motivasyon kaynağı olan Yılın Spor Ödülleri’nde heyecan başlıyor. Geride bıraktığımız 2017 yılında birçok spor branşında başarılı olan isimler arasından adaylar belirlendi. Yılın Sporcusu, Yılın Antrenörü, Yılın Hakemi, Yılın Yöneticisi ve Yılın Genç Yeteneği kategorilerinde belirlenen adaylar arasında birincileri her yıl olduğu gibi bu yıl da siz okuyucularımız belirleyecek.

Yeni hafta ile birlikte kupon yayını başlayacak

Her yıl yaklaşık üç aylık süre içerisinde gazeteniz YENİDÜZEN’de yayınlanan kuponlarla gerçekleştirdiğiniz oylamaya bu yıl ek bir oylama sistemi daha dahil edildi. Desteklediğiniz adaya Kısa Mesaj (SMS) ile de oy verebileceksiniz. Yeni haftadan itibaren 31 Mayıs Perşembe gününe kadar gazetede yayınlanacak olan kuponlar üzerinde yer alan beş kategori içerisinde en az 1, en fazla 5 kategoride, her kategoride tek isime gelecek şekilde oy kullanabileceksiniz. Tamamı boş gönderilecek olan kuponlar ise geçersiz sayılacak.

Oylamaya yeni format

Yılın Spor Ödülleri’nde bu yıl oylamaya yeni bir düzenleme yapıldı. Desteklediğiniz adaya SMS ile oy vererek adayınızın şansını arttırabileceksiniz.

Yenidüzen Yılın Spor Ödülleri 2017’de beş kategoride yer alan 25 isim Yenidüzen Spor Servisi tarafından belirlendi. 31 Mayıs 2018 Perşembe gününe kadar yayınlanacak olan kuponlarda kullanacağınız oyları Yenidüzen Gazetesi’ne getirmeniz oylama işleminizi tamamlamanız için yeterli olacak. Aynı tarihe kadar SMS ile adayınıza oy kullanabileceksiniz. Kupon yayını ve SMS oylaması ile ilgili detaylar yeni haftada açıklanacak. İşte adaylar:

YILIN ANTRENÖRÜ ADAYLARI

Sedat Devecioğlu (Futbol)

Bahadır Ayhan (Hentbol)

Ahmet Gürel Alp (Basketbol)

Önder Mutsuzlar (Futbol)

Buğra Eryıldız (Voleybol)

YILIN SPORCUSU ADAYLARI

Serhan Önet (Futbol)

Merve Çelebi (Voleybol)

Yiğitcan Hekimoğlu (Atletizm)

Hasan Piro (Futbol)

Rauf Denktaş (Motor sporları)

YILIN GENÇ YETENEĞİ ADAYLARI

Ahmet Sivri (Futbol)

Safiye Naz Ulusoy (Çocuk Fitness)

Mustafa Alnar (Bilardo)

Sevim Akbaş (Tenis)

Berk Argın (Basketbol)

YILIN HAKEMİ ADAYLARI

Utku Hamamcıoğlu (Futbol)

Erdoğan Aşık (Hentbol)

Ahmet Maslakçı (Basketbol)

Sabriye Atikoğlu (Futbol)

Zehra Yılmaz (Voleybol)

YILIN YÖNETİCİSİ ADAYLARI

Fahri Altınör (Futbol)

Mehmet Kanan (Voleybol)

Hakan Kofalı (Motor sporları)

Mustafa Bekiroğulları (Masa Tenisi)

Cahit Kasapoğlu (Tenis)