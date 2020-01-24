BRT’de yayınlanan Birinci Boyut programına konuk olan DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu cumhurbaşkanlığı seçiminde partisinin tavrının ne olacağına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ataoğlu, önümüzdeki günlerde YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın DP’yi ziyaret edeceğini söyledi.

Fikri Ataoğlu, “Kısa bir süre önce UBP Genel Başkanı ve ekibi bizi ziyarete geldi. Önümüzdeki günlerde büyük bir ihtimal Sayın Erhan Arıklı ziyaretimize gelecek.

“Partilere kapımız açık”

Onun dışındaki partiler de gelmeyi düşündüklerinde kapılarımız açık” dedi. DP’yi ziyaret eden ve etmeyi düşünen partilerin talebinin destek olduğunu da belirten Fikri Ataoğlu, Serdar Denktaş’ın cumhurbaşkanlığı seçiminde “hayır ben aday değilim” demesi halinde DP MYK’sının konuyu enine boyuna tartışacağını söyledi.

Ataoğlu, “Bizi bu süreçte ziyaret eden partiler ya da etmeyi düşünen partilerin talepleri destektir. Sözlü olarak partimizi ziyaret edeceğini söyleyen YDP Genel Başkanı Arıklı’da resmi olarak ziyaretini gerçekleştirdikten sonra ve ziyaret etmeyi düşünen diğer partilerle de görüştükten sonra Sayın Serdar Denktaş “hayır ben aday değilim” dediği zaman bütün bunları Merkez Yürütme Kurulunda elbette ki masaya yatıracağız ve enine boyuna bunları tartışacağız. Ona göre karar vereceğiz”.

DP olarak her zaman belli çizgileri olduğunu vurgulayan Ataoğlu, “Gözümüz kapalı gidip de birisinin arkasında odaklanacak değiliz” dedi.

Fikri Ataoğlu, “DP’nin çizgisini göz önünde bulundurarak bize gelen talepleri, teklifleri değerlendireceğiz. İzledikleri siyasi çizgiyi, seçim programını da göz önünde bulundurarak, biz de kendi yol haritamızı da ortaya koyarak özellikle 2.Turda kimin üzerinde mutabık olabiliriz diye. Yani gözümüz kapalı gidip de birisinin arkasında odaklanacak değiliz. Henüz daha sayın Serdar Denktaş aday olup olmayacağına karar vermediği için birinci tur ile ilgili herhangi bir yorum yapmak erken. Belki de Sayın Serdar Denktaş adayım der o zaman olay zaten tamamıyla biter. Belki de Serdar Denktaş aday değilim dediğinde parti merkez yürütme kurulu bir aday belirleme yoluna gider. Ve bir aday çıkarma şansını da bulmuş oluruz o zaman. Birinci tur için bir şey konuşmak erken ”dedi.

Fikri Ataoğlu, DP’nin adayının arkasında kenetlenecek olan bir parti olduğunu da söyledi.

‘Diğer partilerde birbirinin kuyusunu kazma çalışmaları var'

Ataoğlu, “DP’nin yüzdelik oranı kaç isterse olsun adayını çıkardığı zaman yüzde yüz adayının arkasında kenetlenecek olan taban partidir. DP öteki partiler gibi değildir. Bugün öteki partilere baktığımızda kendi içerisinde bir çekememezlik var. Kendi içerisinde herkesin birbirinin kuyusunu kazma çalışmaları var. Bu söylediklerim ağırlıklı sağda kısmen de solda. Ama bizim DP içerisinde öyle bir sıkıntımız yok ”diye konuştu.

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, önümüzde oluşacak bir seçim sonrası herkesin Demokrat Parti’nin gücünü göreceğini ve ülkenin olmazsa olmazı bir parti olacağına işaret etti.

Anketler

Ataoğlu, “Açıkçası anketlere, yansımalara baktığım zaman çok doğru ve samimi bulmuyorum. Bugün bu anket soruşturması içerisinde o arkadaşlarımıza sorulan soruda elbette ki yanıtları kendi adaylarını destekleme yönünde olduğudur. Ama onun dışındaki hareketlere baktığımızda yapmış oldukları söylemlerle, arkadan yapmış oldukları icraatlar birbirini tutmadığını da gözlemliyoruz. Bu arada anket çalışmaları yapılıyor ama neye göre yapılıyor? Ve o oranlar neye göre belirleniyor? Ona duyduğum endişeden dolayı zaten çok samimi bulmuyorum. DP’nin yüzdelik oranını ne kadar aşağıda gösterdiklerini görüyorum. Bu aralar maşallah anket sonuçları da karşımıza çıkıyor. Yüzde 5’lerde anket sonucunu gördüm. Çok açık söyleyeyim; Cumartesi akşamı Girne’de etkinliğimiz oldu. Salona 650 kişi doldurdu. O gece o salonda eğer 650 kişi var ise ve o samimiyeti de gördüysem o 650 kişinin 10 kişi getirisi olsa yüzde 5 idi zaten o salon. Bir o kadar daha talep var idi geceye katılmak için. İşte yüzde 5 daha koyduğunda yüzde 10 idi o oran. Bunun sonucunu bugün de burada söylüyorum her zaman da söyleyeceğim. Önümüzde oluşacak bir seçim sonrası herkes Demokrat Parti’nin gücünü görecek. DP bu ülkenin olmazsa olmazı bir partidir. Eğer DP bu ülkenin olmazsa olmazı ise herkeste bunu biliyor ve konuşuyor ise herkesin artık DP daha farklı bir şekilde değerlendirmesi lazım” dedi.

UBP’nin ziyareti cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik

DP Genel Başkanı Ataoğlu, partiye katılımları bazen deşifre etmediklerini bunun nedeninin de o kişilerin rahatsız edilip hatta tehditte kadar gidildiğini söyledi.

Ataoğlu, UBP’nin partisini ziyaretinde cumhurbaşkanı adayımızı destekleyin hükümeti beraber kuralım söylemlerine de hiç girilmediğini açıkladı. DP Genel Başkanı Ataoğlu, “Çok samimi söylerim; bir tek UBP ziyarette bulundu.

UBP’nin ziyaretindeki konu cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik idi. Biz de dedik ki 18’inde açıklayacağınız adayınız kim ise şimdiden hayırlısı olsun ancak biz parti olarak henüz karar vermiş değiliz. Karar verdiğimizde bizde basın huzurunda açıklayacağız siz de duyacaksınız dedik. Ama bu konuların dışında bizi destekleyin hükümeti beraber kuralım gibi söylemlere hiç girilmedi. Girilişmiş olsa zaten kamuoyuna hemen sızardı gizli kalmazdı ”dedi.

“Özgürgün adayımız değil”

Fikri Ataoğlu, Hüseyin Özgürgün’ün DP’nin cumhurbaşkanı adayı diye bir şeyin de söz konusu olmadığını söyledi.

Ataoğlu, “Sayın Hüseyin Özgürgün’ün DP’nin cumhurbaşkanı adayı diye hiç böyle bir şey konuşulmadı. Öyle bir şey yok. Bir seçim hükümeti oluşsun diye de bir olay konuşmadık. Ancak sevgili Erhan Arıklı kardeşim bunları konuşuyor.

Söylesin hiç önemli değil. Biz DP olarak bildiğimiz yolda her zaman devam ettik, etmeyi de sürdüreceğiz. Bildiğimiz doğruları da her zaman paylaşacağız ”dedi.