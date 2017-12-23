“Geleceğin takımını kuruyoruz”

MTG BAŞKANI KORAL BOZKURT: “Sezon başında 11 tane yeni futbolcu takıma adapte etmeye çalıştık ve çalışıyoruz. Bu yılı bizler bonus yılı olarak değerlendirip, gelecek yıllara ambargo koyacak MTG’yi yaratmak için uğraşıyoruz”

Hüseyin KIRAL

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kulübe başkan olan ve yeni sezona girerken takıma yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken Mağusa Türk Gücü’nde başkan Koral Bozkurt, bu yılın kendileri açısından bonus yılı olduğunu vurguladı. MTG Kulüp Başkanı Koral Bozkurt yaptığı açıklamada, “Sezon başında on bir tane yeni futbolcu takıma adapte etmeye çalıştık ve halen çalışıyoruz. Bu yılı bizler bonus yılı olarak değerlendirip, gelecek yıllara ambargo koyacak MTG’yi yaratmak için uğraşıyoruz” dedi.

Bozkurt: “Puan farkı az görülebilir ama geçmemiz gereken çok takım var”

Yepyeni bir takım yaratmaya çalıştıklarının altını çizen MTG Kulüp Başkanı Koral Bozkurt, “Yeni bir takım yaratırken, yeni bir teknik adamla da yola çıktık. Ancak bir türlü uyum sorununu aşamadığımızı gördük ve yola eski teknik adamlarımızdan, içimizden biri olan Ali Oraloğlu ile devam kararı aldık. Altıncı hafta sonunda göreve gelen hocamızla çıktığımız karşılaşmalar sonunda elde ettiğimiz puanlarla şuan da liderle aramızda dokuz puan fark var. Farkın az bir fark olduğu görünse de önümüzde sadece lider Binatlı değil yakalamamız gereken çok takım olduğu için bu yıl şampiyonluk zor gibi görünüyor” dedi.

Bir yabancı, iki yerli takviye

İkinci yarının tamamlanması ile birlikte bir yabancı oyuncunun yanı sıra bir iki de yerli yeni oyuncuyu daha takıma katacaklarının altını çizen Başkan Koral Bozkurt, “İkinci yarı tüm maçlarımızı kazanmak üzere karşılaşmalarımıza çıkacağız ve toplayabileceğimiz kadar puanlar toplamak istiyoruz. Bunun sonunda şampiyonluk da gelirse şaşırmam” dedi.