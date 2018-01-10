Geleceğin öğretmenleri doğal yaşam koşullarını deneyimledi

Uluslararası Final Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu birinci sınıf öğrencileri, Uygulamalı Kamp Eğitimi dersi kapsamında Çatalköy’de kamp yaptı. Öğrencilerin doğa ortamında yaşama uyum sağlaması, güvenli hareket bilgi ve becerisinin artırılması amacıyla gerçekleştirilen kampta, öğrencilerin teorik bilgileri pratik yaşama taşındı. Geçtiğimiz hafta sonu soğuk ve yağmurlu hava koşullarında gerçekleştirilen kampta, öğrenciler zor koşullarda doğada barınmayı deneyimledi.

ATEŞ ETRAFINDA ŞARKILAR SÖYLENDİ

Geleceğin beden eğitimi öğretmenlerini yetiştiren Uluslararası Final Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü öğrencileri temel kampçılık, yürüyüş ve dağcılık eğitimini de içeren Uygulamalı Kamp Eğitimi dersi kapsamında Çatalköy’de Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Taner Erdoğan öncülüğünde, kamp yaptı. Kamp süresince kendi çadırlarını kuran ve doğa şartlarında yemeklerini hazırlayan öğrenciler, sabahın erken saatlerinde dağ yürüyüşleri de gerçekleştirdi. Soğuk gece koşullarında ısınabilmek için ateş yakan kampçılar, ateş etrafında sohbet etti, şarkılar söyleyerek eğlenceli dakikalar da yaşadı. Kampın gerçekleştirildiği iki gün süresince kamp yapan öğrencilerin zaman zaman ziyaretçileri de oldu. Uluslararası Final Üniversitesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Taşel, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak ve öğretim üyeleri de kamp alanına giderek öğrencilere destek verdi.

ÖĞRENCİLER ÇOK YÖNLÜ DENEYİMLER EDİNDİ

Öğrencilerin mezun olduktan sonra meslek hayatlarında çeşitli yaş gruplarındaki gençlerin zihinsel, fiziksel, ruhsal, sosyal, duygusal ve kişilik gelişimine katkıda bulunan gençlik faaliyetlerinden biri olan kamp faaliyetlerine öncülük edecekleri göz önüne alınarak, gerçekleştirilen kampta öğrenciler, ders yılı boyunca öğrendiği teorik bilgileri uygulama şansı yakaladı. Kamp süresince öğrenciler çadır kurma, ateş yakma ve söndürme, doğal ortamı koruma, temizlik, doğa ortamında gıda tedariki gibi uygulamalar yaptı, günün belirli saatlerinde gerçekleştirilen doğa yürüyüşleri sırasında, yürüyüş kuralları uygulamaları gerçekleştirildi.