“Geleceğe İlham Ver” Projesi’nden çağrı

Kıbrıs Türk Yöneticiler Derneği, PeacePlayers-Kıbrıs ile birlikte “Geleceğe İlham Ver: Genç Girişimciliği ve İnovasyon” isimli projesiyle 18 yaş üstü öğrencilere iş deneyimi kazandırmak için çalışmalarına başladı. Avrupa Komisyonu tarafından Eğitimde Yenilik ve Değişim VII çağrısı kapsamında, hibe almaya hak kazanan ve 27 Eylül 2018 tarihinde atılan imzalarla resmen yürürlüğe giren proje, toplam €199,810 bütçesiyle iki yıl sürecek ve gençlerin geleceğin iş dünyası liderleri olma yolunda kapasitelerini arttırmak ve onlara iş deneyimi kazandırmak için çeşitli çalışmalar yürütecek.

10 Kasım Uluslararası Stajyerler Günü nedeniyle; proje uygulama ekibinden yapılan açıklamada, günümüz rekabetçi iş dünyasında gün geçtikçe daha da önem kazanan iş deneyimi edinmenin tüm sektörler tarafından hassasiyetle ele alınması gerektiği belirtilerek, projenin hem iş piyasasına hem de gençliğimize yarar sağlanmasının hedeflendiği vurgulandı. Gençlerin çalışma hayatına atılırken gerekli iş becerileri kazanmalarının, kaliteli bir staj dönemi ile mümkün olabileceğini belirten ekip, bu sürecin anlamlı bir öğrenme sürecine dönüştürülmesiyle hem işverenlerin, hem gençlerin ve uzun vadede de ülke ekonomisinin fayda göreceğinin altı çizildi. Henüz ülkemizde çok yaygın olarak bilinmese de, 2015 yılından beri önemli bir gün olarak kutlanan “Uluslararası Stajyerler Günü” kapsamında, küresel olarak stajyerler için tecrübe kazanmayı teşvik edecek bir iş piyasası oluşturulabilmesine ilişkin farkındalık yaratmanın amaçlandığını aktaran ekip, bu tarihin farkındalık yaratmak için bir vesile olduğunun altını çizdi.

Eylül ayının sonunda hayata geçen projenin resmi açılışının 5 Aralık 2018, Çarşamba günü Bedesten’de gerçekleştirileceğini belirten ekip, tüm ilgili tarafları açılış gününde projeye destek vermek üzere Bedesten’e davet etti.

Projeye ilişkin daha fazla bilgiye ulaşmak için 05338740190 telefon numarasından ve gelecege.ilham.ver@gmail.com adresinden proje ekibine ulaşılabileceği belirtildi.