“Geleceğe İlham Ver” Kasım ayında Online oluyor

Kıbrıs Türk Yöneticiler Derneği ve PeacePlayers-Kıbrıs’ın ortaklaşa yürüttüğü Avrupa Birliği finansmanlı “Geleceğe İlham Ver: Genç Girişimciliği ve İnovasyon” projesinin online eğitim platformu Kasım 2020’de hizmete giriyor.

Gençlere, kariyerlerinin başında nitelikli eğitimler verebilmek adına oluşturulan platform, Covid-19 pandemi süreci sonrası daha fazla hissedilen online eğitim araçları ihtiyacına, kariyer alanında da cevap verebilmek amacıyla hazırlandı. Proje ekibinden yapılan açıklamaya göre, platform, yapılan anket sonucunda iş sektöründe yer alan farklı kurumların yanı sıra, gençlerin de talepleri gözetilerek oluşturuldu. Platformda ücretsiz olarak yer alacak online eğitim konularından, materyallerinin süresine; eğitmenle iletişim yönteminden, geri dönüt yönteminin ne olacağına kadar farklı bilgiler kurum ve gençlerin talepleri baz alınarak yapılandırıldı.

Platform üzerinden verilecek eğitimler için, kendi alanlarında uzman kişilere ulaşmak ve eğitimleri yüksek kalitede üretmek hedeflendi. Bu bağlamda “Geleceğe İlham Ver Online Eğitim Platformu - Eğitmen İhale Çağrısı” adıyla da bir ihale açıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan ekip, “Dileyen herkesin ulaşabileceği eğitim videoları ve materyallerin hazırlanmasını hedefliyoruz. Öncelikli hedefimiz elbette ki, gençlerin kariyerlerine bilgi ve donanım olarak katkı sağlamak. İki yıllık bir projenin sadece bir bacağı olarak hizmete sunacağımız bu eğitim platformunun daha sonra da farklı kaynaklarla sürdürülebilir olmasını arzu ediyoruz. Yaşadığımız pandemi süreci de bize bir kez daha, eğitimin, öğrenmenin ve farklı eğitim araçlarının önemini göstermiştir.” dedi. Proje ekibi, platform kapsamında özgeçmiş hazırlama, etkili iletişim becerileri, Excel kullanımı ve yabancı dil gibi başlıklarda eğitimler verilmesinin talep edildiğini vurguladı.

Platform, eğitimlerin yanı sıra, gençlere ilham vermek için çeşitli videoları da paylaşıma sunacak. Bunların arasında, çok farklı iş kollarında kendilerini kanıtlamış başarılı, girişimci ve hikayeleri ilham veren isimlerin kısa videoları bulunacak. ‘Başarı Yolunda’ serisi olarak adlandırılan filmlerde yer alacak isimler yakında açıklanacak. Tüm filmlere Geleceğe İlham Ver Online Eğitim Platformu’nun yanı sıra, projenin YouTube kanalından da erişilebilecek.

Geleceğe İlham Ver Online Eğitim Platformu ile ilgili tüm bilgilere www.gelecegeilhamver.com/

ve Geleceğe İlham Ver Facebook ve Instagram sayfalarından ulaşılabilir. Başvuru formu ve konu başlıkları ve daha fazla bilgiye buradan ulaşılabilir.