GELECEĞE İLHAM VER 2020 STAJ PROGRAMINA BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

Kıbrıs Türk Yöneticiler Derneği ve PeacePlayers-Kıbrıs’ın ortaklaşa yürüttüğü Avrupa Birliği finansmanlı “Geleceğe İlham Ver: Genç Girişimciliği ve İnovasyon” projesi ikinci yılında. Birinci yılını başarıyla tamamlayan proje, 2020 ödenekli staj programına başvurular devam ediyor.

Gençlerin geleceğin iş dünyası liderleri olma yolunda kapasitelerini arttırmak ve onlara iş deneyimi kazandırmak için çeşitli çalışmalar ve eğitim olanakları sunacak olan staj programına 18 yaş üstü ve sosyal yatırımları yapılabilecek herkes başvurabilir.

Ülkemizin ve dünyanın içerisinde olduğu durumdan ötürü bu yılki programa online staj olanakları da eklenmiştir. Aynı zamanda katılımcıların ve staj yapacakları şirketteki mentörlerinin eğitimleri de bu yıl dijital ortamda gerçekleşecektir.

Gençlerin çalışma hayatına atılırken gerekli iş becerileri kazanmalarının, kaliteli bir tecrübe dönemi ile mümkün olabileceğini belirten proje ekibi, bu sürecin anlamlı bir öğrenme sürecine dönüştürülmesiyle hem işverenlerin hem gençlerin ve uzun vadede de ülke ekonomisinin fayda göreceğinin altını çizdi.

Proje kapsamında 2019 yılında 27 genç 22 farklı kurumda staj yaparak bir yandan profesyonel hayat ile ilgili deneyim kazanırken öte yandan katılan kurumlar da kendileri ve ülkemiz için kalifiye elemanlar yetiştirme olanağı elde etmişlerdir. Bu yılki program kapsamında katılımcılar 19 farklı kurumda grafik tasarımdan makine mühendisliğine 42 farklı pozisyona başvuru yapabilirler.

Proje ekibi iş tecrübesi kazanmak, eğitim hayatlarında kazandıkları bilgileri pratiğe dökmek ve staj programı kapsamında alacakları eğitimlerle kendilerini hem profesyonel hem de kişisel anlamda geliştirmek isteyen herkesi başvuru yapmaya davet ediyor. Başvurular 31 Mayıs 2020’ye kadar buradan yapılabilir.

Daha fazla bilgi ve kurum kataloğuna buradan ve Geleceğe İlham Ver Facebook ve Instagram sayfalarından ulaşabilirsiniz.