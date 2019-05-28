“Geleceğe dair umutları yeşertti…”

Fehime ALASYA

Kıbrıs’ın Avrupa Parlamenterleri arasında bir Kıbrıslı Türk’ün de yer alması, geleceğe dair umutları da yeşertti.

Kıbrıslı Türk araştırmacı-akademisyen-yazar Niyazi Kızılyürek’in başarısı, barış inşası ve federal çözüm için yeni bir motivasyon yarattı.

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde AKEL adayı Kıbrıslı Türk Niyazi Kızılyürek’in başarısı hem yurtta hem de Avrupa’da gündem oldu.

Kızılyürek’in Avrupa Parlamenterleri arasında yer almasını ‘mutluluk verici’ bulan siyasi çevreler, ‘Federal Kıbrıs’ı işaret ederek, geleceğe dair umutların yeşerdiğini ifade etti.

İlk kez bir Kıbrıslı Türkün Avrupa Parlamenterleri arasında yer almasının yanı sıra, Kıbrıslı Türk seçmenlerin geçmiş seçimlere oranla sandığa göstermesi de konuşuldu.

Kızılyürek’in başarısını yorumlayan çevreler “İki toplumlu, ulus ötesi ve birleştirici” seçim kampanyasını öne çıkardı, Kıbrıslı Rumların desteğini vurguladı.

Süreçte neler yaşandı…



İlk kez bir Kıbrıslı Türk Avrupa Parlamenterleri arasında yer aldı…

2014 yılında yapılan AP Seçimlerine göre oy kullanan Kıbrıslı Türk sayısı üçe katlandı. 56 bin Kıbrıslı Türk’ün seçmen kütüğüne kayıtlı olduğu 2014 AP seçimlerinde, bin 869 Kıbrıslı Türk oy kullanırken, 2019 yılında kütüğe kayıtlı 81 bin Kıbrıslı Türk’ün 5 bin 604’ü oy kullandı.

Önceki gün açıklanan seçim sonuçlarının ardından Kıbrıs’ın Avrupa Parlamenterleri arasında, DİSİ’den Lefteris Hristoforu ve Lukas Furlas, AKEL’den Niyazi Kızılyürek ve Yorgos Yorgiou, DİKO’dan Kostas Mavridis, EDEK’ten Dimitris Papadakis yer aldı.

Avrupa Parlamento seçimlerinde Kıbrıslı Türklerin kullandıkları oyların dağılımı ise yüzde 72'si AKEL, yüzde 23,6'sı YASEMIN Hareketi, yüzde 1,2’si DISI, yüzde 0,2'si ise ELAM yönüne oldu.

2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat:

“Kıbrıslı Rumlar, bir Kıbrıslı Türk’ün AP’de Kıbrıs’ı temsil etmesini kabul etti, bu çok önemlidir”



“Niyazi Kızılyürek’in AP’ye seçilmesini büyük bir memnuniyetle karşıladım. Bunun önemi tabi ki çeşitli şekilde değerlendirilebilinir ama benim açımdan en önemli yanı bir Kıbrıslı Türk’ün AP’de Kıbrıs’ı temsil etmesini, Kıbrıslı Rumların kabul etmesi oldu. Bu beni çok etkiledi, oldukça önemli olduğunu düşünüyorum çünkü bugüne dek böyle bir eğilim çok yoktu. Hatta Kıbrıs sorunu çözümünde dönüşümlü başkanlık gündeme geldiğinde bir Kıbrıslı Türkün Kıbrıs’ın Cumhurbaşkanı görevine gelmesini hazmedemeyecekleri çeşitli şekillerde ifade ediliyordu. Bu olay bunun dışında bir gelişme oldu, çok önemsiyorum. Ama bunun dışında bu seçimin Kıbrıslı Türklerin haklarıyla bağlantısı çok fazla yoktur. Bu bizim açımızdan herhangi bir değişiklik getirmez diye düşünüyorum. Uyanık olunması gereken husus; Kıbrıs sorununun çözümünün önemli olduğunu vurgulamaya devam etmeliyiz. ‘Kıbrıs sorununu çözülmeden de AP’ye girebilirler’ gibi bir yaklaşıma yol açmasına engel olmalıyız. Niyazi Kızılyürek böyle bir iddiayı hiçbir zaman taşımadı, ona atıfta bulunmuyorum ama başka çevreler özellikle güneydeki sağ çevreler bunu kullanabilir, kullanılmamalıdır, özellikle buna karşın uyanık olmalıyız.”





Mağusa İnisiyatifi Sözcüsü Okan Dağlı:

“Federal bir Kıbrıs’ın da olabileceğini gördük”



“Avrupa seçimleri bizim için önemli sonuçları olan bir süreçti. Kıbrıs’ta tarihin yeniden ve geleceğe ümit vadeden cümlelerle yeniden yazılmasına şahit olduk. Bizim açımızdan niye önemli, bunun üç dört nedeni var. Birincisi adamızda ilk kez tek seçim bölgesi olduğu gerçeğini yaşadık. Karpaz’dan Baf’a kadar iki toplumlu ulus ötesi bir anlayışıyla siyasi propaganda götürüldü. Kıbrıslı Türk ve Rum adaylar tek bir partide, aynı hedef doğrultusunda, adanın tümünde ortak bir anlayışla propaganda yaptılar, iki toplumdan gelen oylarla birlikte seçim kazandılar. Bunun dışında sözlü ve yazılı propaganda adanın her yanında yapılırken, herhangi bir şiddet içeren eylemle karşılaşılmadı. Düşünceler eleştirildi, görüşler tartışıldı, insanlarımız sandığa kolaylıkla erişti ve oy kullandı. Bunun yanında Avrupa’da ırkçılık ve milliyetçiliğin olduğu bir dönemden geçerken buna örnek olacak şekilde dinler ve uluslar ötesi bir süreç yaşayarak tüm dünyaya örnek olduk. İki toplumun bireyleri tek bir hedefe yönelik birlikte çalışarak, federal Kıbrıs’ın kurulabileceğinin de en parlak sinyallerini verdi.”



CTP Milletvekili Fikri Toros:

“Kıbrıs Rum seçmeni, birleştirici bir mesaj verdi”

“Bir Kıbrıslı Türk’ün mevcut koşullara rağmen Avrupa Parlamentosu’nda yer almasından büyük mutluk ve heyecan duyuyorum. Bu seçimi layıkıyla kazanan Niyazi Kızılyürek’i kutluyorum. İkincisi ise ELAM gibi aşırı sağcı bir partinin bu seçimde bir vekil çıkaramamış olmasından çok memnunum. Kıbrıs Türk halkı içinde çözüm karşıtı olan siyasiler, yıllardır ‘onlara güven olmaz’, ‘bize oy vermezler’ gibi söylemler üzerinde çözüm karşıtı siyaseti yapmaktadırlar. Kızılyürek’in seçilmesinde Kıbrıslı Rumların da oylarının etkisi olmuştur. Bu bariz bir gerçek. Bu bağlamda Kıbrıs Rum seçmeni, fevkalade önemli ve adayı birleştirici, iki toplumun birbirini kabul etmesi yönünde ciddi bir mesaj verdi.”

Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sözen:

“Önemli bir gelişmedir ancak yeterli değildir”



“Kıbrıs için bu bir ilktir. Özellikle Kıbrıs Rum tarafındaki köklü bir partinin, Kıbrıslı Türklerin de içinde olduğu bir aday çıkarması AKEL hanesine yazılmış pozitif bir gelişmedir. İki toplumlu bir ülke fikrini öne taşıyan bir sonuç yaşanmıştır ancak bu gelişme tek başına yeterli değil. Kıbrıs’a ayrılmış 6 sandalye var ve Kıbrıs’ta bir çözüm olmuş olsaydı 2’si Kıbrıslı Türklerin olacaktı. Hala o seviyede değiliz ama yine de bu bir başlangıçtır. Özellikle AKEL’in sicilinde bazı hoş olmayan hareketler var, ENOSİS kararını desteklemeleri gibi kötü sicilleri var, bu yaşananlar, bunu biraz telafi etmiştir. Kıbrıs Türk toplumunun da Kıbrıs’ta önemli bir yeri var, Kıbrıslı Türkler de Kıbrıs’ın bir parçasıdır tezini destekler mahiyette bulundular.”





TDP Genel Başkanı, Milletvekili Cemal Özyiğit:

“Bir Kıbrıslı Türkün AP’de yer alması mutluluk vericidir”



“Öncelikle bir Kıbrıslı Türkün Avrupa Parlamentosu’nda yer alması beni çok mutlu etti. Görüşümüz parti olarak da öteden beridir belli zaten, bu hakları savunuyoruz. Kıbrıs Cumhuriyeti’ne verilen 6 temsiliyetin, ikisinin Kıbrıslı Türklerde olduğunu da hep söyledik. Niyazi Kızılyürek, her alanda kendini yetiştirmiş ve donanımlı, federal çözümü içtenlikle savunan biri, temsiliyeti oldukça önemli. Sonuç olarak neresinden bakarsak bakalım, Kızılyürek yine de AKEL’i temsil ediyor, direk Kıbrıslı Türkler adına bir temsilci değil. Fakat buna rağmen yine de bu temsiliyetten büyük mutluluk duyuyorum"