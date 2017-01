Geçtiğimiz Yılın En Çok Dinlenen Şarkıları

Ersin Kaşif

Geçtiğimiz yıla, yani 2016’ya damgasını vuran şarkılar vardı. Koskoca bir yıl geride kaldı ama şarkılarla, müziklerle hatırlanacak yaşanmışlıkların unutulamayacağı da bir gerçek. Dinlediğiniz şarkıyı her duyduğunuzda, bir film şeridi gibi gözünüzün önünden geçecek hatıralar. Tatlı bir gülümseme belirecek dudaklarınızda. Bir gözyaşı belirecek yanaklarınızdan aşağıya. İşte bu hatıralar geçidini daha yoğun yaşamamız için, Power App/ Dance bizlere sunuluyor. Yılın en çok ses getiren şarkılarının bir araya geldiği Power APP/Dance çok yakın bir geçmişte Power FM ve EMI – Universal Music Türkiye iş birliğiyle müzik severlerle buluştu bile.

2016 yılında en çok sevilen dans şarkılarının tek bir albümde birleştiği “Power APP/Dance” albümünü dijital platformlardan da satınalabilirsiniz. iTunes: http://apple.co/2gmxgST fizy: http://bit.ly/2g2SWCW

Birbirinden ünlü isimlerin geçtiğimiz yıl ortalığı kasıp kavuran en hit şarkılarından oluşan bu muhteşem albümde DJ Snake ft. Justin Bieber – ‘Let Me Love You’, Burak Yeter – ‘Tuesday’, Jonas Blue ‘Perfect Strangers’, Offaiah – ‘Trouble gibi şarkılar da yer alıyor ve müzik dünyasının pek çok büyük ismine de yer veriliyor. Power APP ile listemizdeki şarkılar ve dans müzikleri çok yakınınızda olacak. Canlı dinleme, Tv, programlar, müzik listeleri, podcastler, en yeni parçalar, en yeni müzik haberlerini de kolaylıklar dinleyebilirsiniz. http://www.powerapp.com.tr/

Power APP/Dance İle Sizlerle

Değerli Adres Müzik okurları, fazla söze gerek var mı? Haydi hep birliktebu muhteşem albümdeki şarkıları hatırlayalım. İşte bu muhteşem albümde bulunan tüm şarkılar;

1. DJ Snake ft. Justin Bieber – Let Me Love You 2. Burak Yeter – Tuesday

3. Jonas Blue – Perfect Strangers 4. Carla’s Dreams – #Eroina

5. Kungs, Cookin’ On 3 Burners – This Girl

6. Bob Marley & The Wailers, LVNDSCAPE, Boiler – Is This Love (Remix) 7. Felix Jaehn – Bonfire

8. Calum Scott – Dancing On My Own (Tiesto Remix) 9. Ariana Grande – Into You (3LAU Remix)

10. Martin Solveig – Do It Right 11. Tiesto ft. John Legend – Summer Nights

12. Jax Jonas – House Work 13. Seeb – Breathe (Nora En Pure Remix)

14. Mome ft. Merryn Jeann – Aloha 15. The Avener, Laura Gibson – You Belong

16. Duke Dumont – Be Here 17. Offaiah –Trouble



Müzik listelerinin 2016 yılındaki en hit şarkılarının bulunduğu Power APP/Dance şimdi dijital platformlarda müzikseverlere sunuldu. Albümde ise, 2016’nın en çok dinlenen şarkıları var. Birbirinden ünlü yıldızların en iyi performanslarını bir ortamda yeniden yaşayacaksınız. Bu hatıralar albümünü sakın kaçırmayın. (EMI Music Haber).