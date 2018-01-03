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Geçtiğimiz yılın altında

Geçtiğimiz yılın altında

K-Pet Süper Lig’in ilk yarısında 581 sarı, 30 kırmızı kart gösterildi

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K-Pet Süper Lig’de ilk yarıda oynanan 15 haftalık dönemde karşılaşmalarda 581 sarı kart çıkarken, hakemler 30 kez kırmızı kartlarını kullandı. Bu rakam geçtiğimiz sezonun devre arasına göre düşüş gösterdi.

 

Hafta başına 38,7 sarı kart

Sarı kartların haftalara göre ortalaması 38,7 olurken, maç başına gösterilen sarı kart ortalaması ise 4,8 olarak kayıtlara geçti. Kırmızı kartlar ise hafta başına 2, maç başına 0,25 ortalama gösterdi.

İlk yarıda en çok sarı kart gösterilen hafta 5’inci hafta olurken bu haftada hakemler 47 kez sarı kartını kullandı. En az sarı kart gösterilen hafta ise ilk yarının son haftası oldu. Bu haftada 35 sarı kart çıktı. En fazla kırmızı kart gösterilen haftalar ise ilk ve 8’inci hafta olurken bu haftalarda 4’er kez kırmızı kart kullanıldı. 3 ve 14’üncü haftalarda ise kırmızı kart gösterilmedi.

 

Geçtiğimiz sezona göre rakamlarda düşüş

K-Pet Süper Lig’de geçtiğimiz yılın ilk yarısında 596 sarı kart çıkarken, bu yıl bu rakam bunun gerisinde kalarak 581 oldu. Kırmızı kart sayısı da geçtiğimiz yıla oranla düşüş gösterdi. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında 40 kez kırmızı kart gösterilirken, bu yıl bu rakam 30 olarak kayıtlarda yer aldı.

 

K-Pet Süper Lig

HAFTA            SK        KK

1. HAFTA         36        4

2. HAFTA         37        2

3. HAFTA         37        -

4. HAFTA         44        1

5. HAFTA         47        3

6. HAFTA         37        2

7. HAFTA         36        1

8. HAFTA         39        4

9. HAFTA         38        2

10. HAFTA       38        1

11. HAFTA       36        2

12. HAFTA       36        3

13. HAFTA       44        3

14. HAFTA       41        -

15. HAFTA       35        2

TOP                 581      30

 

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