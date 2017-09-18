Geçitköy’de cinsel saldırı iddiası: 3 tutuklu!
34 yaşındaki Rus uyruklu kadına cinsel saldırıda bulundukları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı.
A+A-
Geçitköy’de yol kenarı üzerinde önceki gün saat 04.00 sıralarında isminin baş harfleri A.B olan 34 yaşındaki Rus uyruklu kadına cinsel saldırıda bulundukları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı.
‘Cinsel saldırı’, ‘kasti hasar’ ve ‘darp’ suçlamasıyla Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlılar M.A, H.A, M.A.A aleyhinde 3’er gün tutukluluk kararı alındı.
Ayrıntılar yarın YENİDÜZEN’de…
Bu haber toplam 428 defa okunmuştur
Etiketler : cinsel saldırı, taciz, mahkeme
Önceki ve Sonraki Haberler