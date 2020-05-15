Geçitkale'de yangın kontrol altında

13:30 sıralarında Geçitkale'de un fabrikası yakınlarındaki arazide henüz tespit edilemeyen sebeple çıkan yangın yaklaşık bir saat içerisinde kontrol altına alındı. Yangına itfaiyenin yanı sıra bölgedeki tarım araçları ile de müdahale edildi. Bölgede soğutma çalışmaları başladı.

Sivil Savunma ve Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman'ın inceleme için bölgede olduğu öğrenildi. Bölgede elektrik enerjisinin de kesildiği belirtirldi.

Başkan acil yardım çağrısı yapmıştı.

Geçitkale Kasabası batı girişinde Sarınç Restorant yanında çıkan yangın için acil olarak (tırmıklı) traktör ve su tankeri araçlarına ihtiyaç vardır. Tırmıklı traktör ve su tankeri aracına sahip olan tüm vatandaşlarımızın yangın yerine gelmeleri önemle rica olunur...