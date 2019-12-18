Geçitkale’de F-16 hazırlığı iddiası

YeniŞafak Gazetesi, ‘Geçitkale üssü’nde insansız hava aracı uçuşlarının başladığını, havaalanına, olağanüstü ihtiyaç durumları halinde havaalanına F-16’ların inmesi için gerekli yatırımın da yapılacağını yazdı.

Türkiye’de iktidara yakınlığı ile de bilinen YeniŞafak’a göre, Geçitkale’ye İHA ve SİHA sistemlerinin yer kontrol üniteleri, gerekli malzeme ve teçhizatlar, Bakanlar Kurulu kararı alınmasının hemen ardından gemilerle intikal ettirildi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın, şu anda ihtiyacın İHA’lar ile sınırlı olduğunu, SİHA’lara ihtiyaç duyulmadığına ilişkin açıklamalara da yer verilen haberde, Geçitkale’nin Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’na tahsisine ilişkin Bakanlar Kurulu kararının, havaalanında ihtiyaçların karşılanması için tüm tedbirleri almak, gerekli düzenlemeleri yapmak ve güvenlikle ilgili tüm hususları tespit ederek uygulamayı da kapsadığı belirtildi.

Gazete, bu doğrultuda havaalanına, olağanüstü ihtiyaç durumları halinde havaalanına F-16’ların inmesi için gerekli yatırım da yapılacağını yazdı.

Haberde, “Savaş uçaklarının rahatlıkla iniş-kalkış yapabilecekleri pistler ile uçakların sığacağı büyük beton hangarlarıyla öne çıkan Geçitkale Meydanı, uzunca bir süredir bölgedeki yüksek gerilim hattı ve elektrik tellerinden kaynaklı engel nedeniyle jetlere kapalıydı. İHA ve SİHA sistemlerinin kullanımında ise yüksek gerilim hatları bir engel teşkil etmiyor” denildi.