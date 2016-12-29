Geleneksel olarak düzenlenen 27 Aralık Atatürk Yol Koşuları önceki gün Mesarya bölgesi okullarının katılımı ile Geçitkale’de düzenlendi. 10 okulun katıldığı koşularda ilk üç içerisine giren takımlara kupaları ve sporculara madalyaları takdim edildi. Alınan neticeler şöyle:

Erkekler Takım Sıralaması

1. Alaniçi İlkokulu

2. Vadili İlkokulu

3. Dörtyol İlkokulu

Kızlar Takım Sıralaması

1. Alaniçi İlkokulu

2. Akova- Yıldırım İlkokulu

3. Dörtyol İlkokulu

Erkekler Ferdi Sonuçlar

1. Osman Karşılı (Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu)

2. Mehmet Can İşlek (Alaniçi İlkokulu)

3. Adahan Taşoğlu (Dörtyol İlkokulu)

Kızlar Ferdi Sonuçlar

1. Ronya Su Akmeşe (Alaniçi İlkokulu)

2. Yaren Sener (Dörtyol İlkokulu)

3. Dilem Kıstı (Akova - Yıldırım İlkokulu)