Geçitkale trafo merkezinde yangın
Geçitkale trafo merkezinde bugün saat 16:30 sıralarında yangın çıktı.
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Geçitkale trafo merkezinde bugün saat 16:30 sıralarında yangın çıktı.
Yangının Geçitkale trafo merkezinde bir oda içerinde bulunan trafoların aşırı yüklenmesi sonucu çıktığı tahmin ediliyor.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Çıkan yangın sonucu söz konusu 10 metre karelik oda içerinde bulunan trafolar yanarak zarar gördü.
Polis soruşturma devam etmekte.
FOTO: ARŞİV
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