GEÇİTKALE TEDİRGİN

Fehime ALASYA

Geçitkale Havalimanı’nın İnsansız Hava Araçları (İHA) ile Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) Merkezi yapılması yönünde başlatılan çalışmalar, ada genelinde tedirginliğe neden olurken, en çok da Geçitkale’de huzursuzluk yarattı.



Belediye basından öğrendi

Geçitkale Belediyesi’nin yaşanan gelişmeleri basından duyduğu öğrenilirken, Geçitkale Havalimanı içerisinde faaliyetlerini sürdüren Hava Sporlar Federasyonu da “Henüz bir bilgimiz yok, pazartesi görüşme talep edeceğiz” dedi.

Geçitkaleli yurttaşlar ise tedirginliklerini YENİDÜZEN’le paylaştı.

Sıcak gelişmelerin yaşandığı Geçitkale bölgesinde hala geçmişin izlerini taşıyan birçok vatandaş, gelecek kaygısı güderken, “Biz savaş anıları dinleyerek büyüdük, çocuklarımıza böyle anılar anlatmak istemiyoruz” dediler.

Geçitkale Havalimanı’nın İHA ve SİHA’lara merkez olarak verilmesinin değerlendiren bölge sakinleri, özelde Geçitkale, genelde tüm adanın bir hedef olacağını öngörüyor…

Ülkedeki birçok çatışmaya tanıklık eden bölge sakinlerinden Şener Vudalı’nın dilinden dökülenler ise adadaki vahameti bir kez daha gözler önüne seriyor: “1941 yılında harbın (savaşın) içinde doğdum, öleceğiz, cenazemizi de harbın içinde gömecekler… Burası, Geçitkale ve tüm adamız hedef olacak diye korkuyoruz”

Alanda gün boyu hareketlilik…

Bölgeden edinilen bilgiler arasında Geçitkale Havaalanı’nda son birkaç gündür askeri bir yoğunluğun yaşanması yönünde oldu. Bazı görgü tanıkları “Son birkaç gündür bazı askeri araçlar girip çıkıyordu ama ne olduğunu bilmiyorduk” şeklinde konuşurken, Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş da bu yoğunluğu doğruladı.

YENİDÜZEN’in dün bölgede gerçekleştirdiği gözlemde ise alandaki hareketlilik göze çarptı.

Sivil Havacılık Dairesi ekiplerinin öğle saatlerinde Geçtikale Havaalanı’ndan çıktığı görüldü. Bu bağlamda bilgi talebinde bulunduğumuz Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustaf Sofi, “Çalışmalarımız sürüyor. Daha önceden de bazı çalışmalarımız vardı.” dedi.

Mustafa Sofi, çalışmaların içeriğiyle ilgili herhangi bir bilgi paylaşmazken, bölgedeki K.T. Barış Kuvvetleri Komutanlığı’na ait askeri ekiplerin alandaki betonarme, elektrik sistemleri, altyapı gibi incelemeler yaptığı öğrenildi.

Başkan Hasan Öztaş: “Lojistik taleplere destek vereceğiz”

Bölgede yaşanan gelişmeleri basından öğrendiğini ifade eden Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, bir ay önce askeri yetkililerin bölgede incelme yaptığını doğruladı.

Bu incelemelerin neticesiyle ilgili durumdan haberi olmadığını kaydeden Öztaş, konuyu önceki akşam basın aracılığıyla öğrendiğini anlattı.

Havaalanı’nda dün de hareketliliğin sürdüğünü ifade eden Öztaş, çalışmalar neticesinde belediyeden çeşitli lojistik destek talebinde bulunulduğunu dile getirdi.

Bu doğrultudaki taleplere cevap vermeye hazır olduklarını kaydeden Öztaş, bölgedeki ve ada genelindeki tedirginlikle ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Zeki Ziya: “Henüz bir bilgimiz yok, pazartesi görüşme talep edeceğiz”

Geçitkale Havaalanı içerisinde bulunan Hava Sporlar Federasyonu’nun akıbetine ilişkin de herhangi bir netlik yok…

Hava Sporlar Federasyonu Başkanı Zeki Ziya ise henüz kendilerine bir bilgi ulaşmadığını, bakanlıktan herhangi bir bilgi almadıklarını ifade ederek, Pazartesi görüşme talep edeceklerini dile getirdi.

“Yıllardır büyük güçler bizi nereye sürüklerse oraya gidiyoruz”

Bölgedeki huzurun kaçmasından korkan Geçitkaleli vatandaşlar, yıllarıdır ateşkes olan bir ülkede yaşamanın, savaşın izlerini hala taşırken, yeni olayların içine çekilmenin kabul edilir bir durum olmadığını ifade etti.

Akdeniz’de uzun zamandır yaşanan gelişmeleri işaret eden bölge halkı, yakın geçmişte Taşkent’e düşen Suriye kaynaklı füzeyi örnek gösterdi.

Bölgeli, “Bizim de bu sıcak olayların içine çekileceğimiz belliydi” dedi.

Adada köklü bir antlaşma olmasıyla bu tedirginliklerin ortadan kalkacağına inanan bazı vatandaşlar, dünya ülkelerini işaret ederek, “Yıllardır büyük güçler bizi nereye sürüklerse oraya gidiyoruz” şeklinde konuşurken, bazıları bu tedirginliğin ortadan kalkmasının tek yolunun ‘barış’ olduğunu savundu.

Bölgelinin dilinde ‘hedef olacağız’ korkusu

Toplumun savaş, göç gören, acılar çeken bir toplum olduğunu ve artık bunun son bulması gerektiğini dile getiren bazı vatandaşlar, bölgedeki sıcak gelişmeleri değerlendirirken bir hayli olumsuzdu.

‘Hedef olacağız’ korkusu güden bölgeliler, adanın içinde olduğu bu belirsizlikten şikayetçi…

YENİDÜZEN’in dün bölgede gerçekleştirdiği gözlemde alandaki hareketlilik göze çarptı. Sivil Havacılık Dairesi ekiplerinin öğle saatlerinde Geçtikale Havaalanı’ndan çıktığı görüldü.

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş:

“Lojistik desteği vermekte çaba sarf edeceğiz”

Yaşanan gelişmeleri YENİDÜZEN’e anlatan Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, konuyu basından öğrendiğini ifade etti. Öztaş, özetle şunları dile getirdi:

“Önceden bilgimiz yoktu, önceden askeri yetkililer bir veya bir buçuk ay önce gelerek bölgede incelme yapılmıştı. Bana herhangi bir şey söylenmemişti.

Ben de basından öğrendim, öncesinde bilgim yoktu. Bugün bir yoğunluk var, alanda askeri teknik ekipler vardı.

Bu yapılan uygulama hükümetin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kararıdır, Kıbrıs Rum tarafının hamlesine karşın atılan bir adımdır. Güneyde İsrail ile İHA’ların konuşlandırılmasıyla birlikte yapılan bir hamledir. Bu doğrultuda burada da açılımlar başlatıldı. Bölgemizdeki ihtiyaçlara elimizden geldiğince lojistik desteği vermekte çaba sarf edeceğiz.

Bizden oranın temizlik ve bakımıyla ilgili talepte bulunuldu. Su tankeri, temizlik aracı gibi çeşitli talep oldu, destek verdik. TC Elçiliği ile görüşüp talepleri koordineli bir şekilde karşılamak için elimizden geleni yapacağız.

TC elçiliği ile henüz bir görüşmemiz olmadı, görüşeceğiz. İhtiyaçların karşılanması adına koordineli çalışacağız.”

VATANDAŞ TEDİRGİN:

“Bakalım başımıza daha neler gelecek?”

Mustafa Kocayiğit: “Akdeniz’deki bu sıcak havanın bize de geleceği sinyallerini veriyordu”

“Biz de olayları akşam televizyondan öğrendik. Bir belirsizlik var. Hedef olmaktan korkuyoruz ama henüz ne olacağını da bilmiyoruz. Ateşkes olan bir ülkede yaşıyoruz. Yakın geçmişte ülkemize Suriye’den Taşkent’e füze düştü. Bizim de bu sıcak olayların içine çekileceğimiz belliydi, bunların olacağı belliydi… Akdeniz’deki bu sıcak havanın bize de geleceği sinyallerini veriyordu.”

Şener Vudalı: “1941’de savaşın içinde doğdum, öleceğim, cenazemi de harbın içinde gömecekler”

“Bu durumlarda bir belirsizlik var. Ne olacak diye bekleyip göreceğiz. Elbette ki tedirginiz ama elimizden gelen bir şey de yok. Burası, Geçitkale ve tüm adamız hedef olacak diye korkuyoruz. 1941 yılında harbın (savaşın) içinde doğdum, öleceğiz, cenazemizi de harbın içinde gömecekler. Mademki hayattayız her şey olabilir, saatin getirdiğini yıl getirmez.”

Mehmet Mulla: “Büyük güçler bizi nereye sürüklerse oraya gidiyoruz, adada köklü bir antlaşma şart”

“Bunlar hiç hoş durumlar değil. Burası askeri süt yapılacak, her şey bu gaz ve petrol davası içindir. Belki bu bir kandırmacadır da bir blöf olarak masada kalır, sahada uygulamada bir şey yaşanmaz. Bu adada köklü bir antlaşma olmalı, aksi halde bu tedirginlik hayat boyu devam edecek. Yıllardır bu böyle; büyük güçler bizi nereye sürüklerse oraya gidiyoruz.”

Hüseyin Baybora: “Bu adada barış olmazsa bu tedirginlik her zaman devam edecek”

“Bu yaşanan karşı tarafa bir caydırıcı hamle olarak da yapılmış adım olabilir. Bu bir savaşa hazırlık diye yorumlanamayabilir. Bu ülkede barışı istemeyen insan bence yoktur. Ama bunun nasıl bir barış olduğu önemli. İki bölgeli, eşit haklardan yana bir barıştan yanayız. Bu adada barış olmazsa bu tedirginlik her zaman devam edecek.”

Hüseyin Kuran: “Biz savaş anıları dinleyerek büyüdük, çocuklarımıza böyle anılar anlatmak istemiyoruz”

“Bu bölgede endişe yaratacak. Bölge köye çok yakın, bu durum hem bölge hem de ülke barışını, huzurunu etkileyecek. Ülkemizde ateşkes mevcut ve burada bir hava alanının savunma amaçlı kullanılması bölgede huzursuzluk yaratacak. Belirsizlikten dolayı hepimiz tedirginiz. Bu ne kadar süreli bir durumdur, kısa mı uzun mu vadelidir? , bölgeye nasıl etkileri olacak diye tedirginiz. Biz yıllardır buranın açılıp bölge ekonomisine katkı sağlamasını bekliyorduk, bu tarz bir kullanım değil, bunun olması çok kötü.

Biz savaş anıları dinleyerek büyüdük, çocuklarımıza böyle anılar anlatmak istemiyoruz.”

Hüsnü Bezirganoğlu: “Her ne olacaksa olsun…”

“Yıllardır atıl durumda olan bu yer öyle kalacağına kullanılsın. Her ne olacaksa olsun, artık buraları hareketlensin. Yıllardır burada bir çalışma yapılsın diye talep ettik, canlansın artık…”

Hande Güven: “Savaş anıları ile büyüdük, biz de savaşı yaşarız diye ilk kez bu kadar çok korkuyoruz”

“Korku içindeyiz, savaş anıları ile büyüdük, biz de savaşı yaşarız diye ilk kez bu kadar çok korkuyoruz. Ülkeler arası çıkarlar yüzünden bunu yeniden yaşayacağız. Akdeniz’deki sıcak gelişmeleri takip ediyorduk ve bunu zaten bekliyorduk. Beklenen ve korkulan da oldu, bir şekilde bu savaşa biz de dahil ediliyoruz.”

Ali Palu: “Kaderimiz ezelden beridir değişmedi, dış güçler her zaman bizi kullandı”

“Tüm bunlar büyük güçlerin işidir. Bu bir gövde gösterisidir. Olay çıkarsa önce bizi vuracaklar. Sadece bizim bölgemiz veya insanımız değil, tüm adanın da kaygısı olmalı. Halimiz ne olacak? Kaderimiz ezelden beridir değişmedi, dış güçler her zaman bizi kullandı. Bakalım başımıza daha neler gelecek?”

Tarkan Kılgın: “Filler dövüşür, çimenler ezilir, bu aşamaya geleceği de belliydi”

“Tedirginiz, bundan sonra bombaların altında oturacağız. Bu çok kötü bir gelişme. Zaten bu aşamaya geleceği de belliydi. Bunlar büyük ülkelerin savaşıdır. Filler dövüşür, çimenler ezilir. Biz yine bunları yaşayacağız.”

Neler yaşanmıştı?

Kıbrıs'ın kuzeyinde 1982 yılında inşa edilen, bir süre Ercan Havaalanı’na alternatif olarak uçuşlara açılan Geçitkale Havalimanı’nın “İnsansız Hava Araçları ile Silahlı İnsansız Hava Araçları Merkezi” yapılması yönünde adım atıldı. Akabinde hükümet bölgenin “Kolordu’nun kullanımına verildiğini” açıkladı. Ankara’nın talebi sonrasında yaşandığı öğrenilen süreçte, TC Genelkurmay’dan gelen özel ekiplerin geçtiğimiz haftalarda havalimanında incelemeler yaptığı bildirilmişti.

Türkiye basınına göre TC Genelkurmay’dan uzman bir ekibin bu amaçla ülkeye geldiği ve Geçitkale'de incelemeler yaptığı paylaşılmıştı.

Gelişmenin duyulmasından sonra ise Başbakan Ersin Tatar, yaptığı açıklamada, Geçitkale Havaalanı’nın “Doğu Akdeniz’deki tehditler” sonlanana kadar Kolordu’ya tahsis edildiğini açıklamıştı.