Geçitkale Kültür ve Sanat Festivali başlıyor

Geçitkale Kültür ve Sanat Festivali, 13-17 Eylül tarihleri arasında Geçitkale’de yapılacak.

Halk dansları gösterilerinin yapılacağı, konserlerin verileceği, şiir dinletilerinin sunulacağı, heykel, fotoğraf ve karikatür sergilerinin açılacağı festivalle ilgili dün Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nde basın toplantısı düzenlendi.

Basın toplantısında Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş’ın yanı sıra sponsorlar ve sanatçılar da konuşma yaptı.



Öztaş: “Kültür ve sanata ağırlık veren festivaller eksikti. Bu eksikliği gidermek üzere yola çıktık”



Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, bu yıl 3’üncüsünü gerçekleştirecekleri Geçitkale Kültür ve Sanat Festivali için çalışmaları titizlikle yürüttüklerini ve tamamladıklarını söyledi.

“Maalesef, ülkemizde festival adı altında panayır enflasyonu yaşanıyor, festivaller ve panayırlar zaman zaman amacından uzaklaşıyor” diyen Öztaş, “Önemli olan festivallerin o bölgenin kültürünü, insanını yansıtması, o bölgedeki insanlara hitap etmesidir. Biz buna itina gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

“Festivalimiz önümüzdeki yıllarda uluslararası anlam kazanacak”



Geçitkale’deki festivalin kültürün ve sanatın festivali olacağını vurgulayan Öztaş, “Ülkemizde kültür ve sanata ağırlık veren festivaller eksikti. 3 yıl önce bu eksikliği gidermek üzere yola çıktık. Festivalimiz önümüzdeki yıllarda uluslararası anlam kazanacak. Dünyadaki sayılı festivaller arasına gidecek. Bu hayal değil, buna inanıyoruz” dedi.

Geçitkale Belediyesi’nin son 3 buçuk yılda devrim yaşadığını da söyleyen Hasan Öztaş, “Bu konuda alçakgönüllü davranmayacağım. 41’in üzerinde projeye imza attık. Geçitkale, marka belde ve belediye oldu. Festivalimiz de marka” şeklinde konuştu.

Öztaş, tüm halkı Geçitkale’deki festivale davet etti.



Zekioğluları: “Yeniliklerin, festivallerin, Kıbrıs Türk toplumunu tanıtacak her türlü etkinliğin yanındayız”



Festivalin ana sponsoru XrealNet adına konuşan Hüseyin Zekioğluları, sanatsal, kültürel ve toplumsal etkinliklere desteklerinin süreceğini belirtti.

Büyük şirketlere ve firmalara “bu tür etkinliklerde etkin rol oynayın” çağrısı yapan Zekioğluları, “Yeniliklerin, festivallerin, Kıbrıs Türk toplumunu tanıtacak her türlü etkinliğin yanındayız” dedi. Festivalin iletişim sponsoru Telsim Vodafone adına konuşan Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, Geçitkale’nin her geçen gün geliştiğini belirterek, “Geçitkale Belediyesi, kültürüne, sanatına, tarihi eserlerine sahip çıkıyor” dedi.

Geçikale’yi dolaşma fırsatı bulduğunu da söyleyen Tanpınar, “Değişimi gördük, bundan gerçekten etkilendik. Geçitkale, bölgenin önemli kültür sanat merkezi haline geldi” ifadesine yer verdi.

Fevzi Tanpınar, Geçitkale Belediyesi’nin Kıbrıslı sanatçılara da önem verdiğini vurgulayarak, bunu da takdirle izlediklerini dile getirdi, “Bu çalışmalar toplumsal belleğe önemli katkılar sağlıyor” şeklinde konuştu. Geçitkale Belediyesi’nin Kültür-Sanat Danışmanı Yıltan Taşçı da basın toplantısında söz aldı. Taşçı, festivalde “Geçitkale’nin Yüzleri” sergisinin 3’üncünü açacağını kaydetti.

Festivalde heykel, resim, fotoğraf ve karikatür sergisi olacağını, şiir dinletisi sunulacağını da vurgulayan Taşçı, “Kaç festivalde şiir dinletisi yapılıyor? Ben Geçitkale Belediyesi’ni diğer belediyelerden ayırıyorum. Bu belediye kültüre ve sanata ayrı önem veriyor” dedi.

Taşçı, adanın en büyük fotoğraf stüdyosunu kültüre ve sanata verilen önem nedeniyle Geçitkale’ye kurduğunu söyledi.



Türkelman: “Geçitkale’de yaşamı fotoğrafladık. Festivalde sergileyeceğiz”



Kıbrıs Fotoğraf Sanatı Derneği (KIFSAD) Başkanı Mehmet Bülent Türkelman, 13-17 Eylül tarihleri arasında Geçitkale Kültür ve Sanat Festivali’nde yer alacaklarını kaydederek, ilkbahar ve yaz aylarında hem dernek, hem de bireysel olarak Geçitkale’de yaşamı fotoğrafladıklarını belirtti.

Türkelman, 19 üyenin 60 fotoğrafının festivalde sergileneceğini ifade ederek, “Sanata ve sanatçıya gösterdiği saygıdan dolayı Geçitkale Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz” dedi.



Çerkez: “Öztaş ve ekibiyle çalışmaktan gurur duydum”



Festivalde “Hanaylı Nene Heykel Sergisi”ni açacak sanatçı Sevcan Çerkez de yaptığı konuşmada, “Sanat estetiktir, sevgidir, insanın, toplumun ruhani olarak yükselmesi demektir. Sanata açık olan insan her şeye açıktır. Bunların hepsi Hasan Öztaş ve ekibinde var. Onlarla çalışmaktan gurur duydum” dedi.

Geçitkale köy meydanına babasının heykelini yaptığını anımsatan Çerkez, “Salih dede Geçitkale halkın sevgilisi oldu” şeklinde konuştu.



Soyalan: “Geçitkale bize ilham olan bir belde”



Lirik Şiir Grubu adına konuşan Serkan Soyalan, festivalde şiir dinletisi sunacaklarını kaydederek, “Geçitkale Festivali, müzikten, şiire, heykelden karikatüre, danstan spora her şeyi bünyesinde barındırıyor. Bu arzu ettiğimiz bir festival. Örnek olmasını ve yaygınlaşmasını temenni ediyoruz” dedi.

Yıltan Taşçı’nın fotoğraf stüdyosunu, kendisinin de çalışma ofisini Geçitkale’ye açtığını belirten Soyalan, “Geçitkale bize ilham olan belde” şeklinde konuştu.

Tozakı: “Bu festivale ilk kez katılıyoruz”



Organizatör Yıltan Tozakı da basın toplantısında kısa bir konuşma yaptı.

Tozakı, festivale ilk kez katıldıklarını ifade ederek, Kurtalan Ekspres konseri, Yetenek Sizsiniz Programı finalistlerinden illüzyonist Enver Ertaş’in gösterisi gibi etkinliklerle festivalde yer alacaklarını söyledi.

Tozakı’nın konuşmasının ardından illüzyonist Ertaş, iskambil kağıtlarıyla küçük bir gösteri yaptı.