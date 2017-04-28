Geçitkale iyi başladı

Hasan GÖRAY

Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Ligi 3.grupta yer alan Mesarya temsilcisi Geçitkale Spor Kulübü lige iyi bir başlangıç yaptı. Geçen sezon 1.Lig’den BTM Ligi’ne düşen Geçitkale’de kurulan yeni ve genç yönetim ile tekrar bir üst lige çıkma hedefi ile sezona başlanıldı. Genç antrenör Hüseyin Yeşilbaş önderliğinde çıktıkları ilk karşılaşmada kendi sahalarında Görneç’i 2-1 mağlup ederek lige iyi bir başlangıç yapan Geçitkale, Pazar günü Bahçeli deplasmanına çıkacak.