Geçitkale için imzalar atıldı

Spor Dairesi Müdürlüğü tarafından daha önceden ihaleye çıkılan ancak ihaleye katılan herhangi bir firma olmaması sebebiyle ülkemizdeki yerel seçimler sonrasına sarkan Geçitkale Futbol Sahası’nın sentetik zemine dönüştürülmesi projesi, yerel seçimler sonrasında yeniden ihaleye çıkılarak bu kez sonuçlandı.

İhaleyi kazanan Cysings Const Ltd ile Spor Dairesi Müdürlüğü, sözleşmeye imza koyarak ihale sürecini resmen başlattı. 120 gün içerisinde ve 1 milyon 450 bin 977 TL+KDV’ye tamamlanacak olan Geçitkale Futbol Sahası için çalışmalar 30 Temmuz 2018 Pazartesi günü başlayacak. Spor Dairesi Müdürlüğünde bir araya gelen taraflar, sözleşmeye imza koyarak süreci başlattı. Sözleşmeye Spor Dairesi adına daire müdürü Alkan Değirmencioğlu ve Cysings Const Ltd adına da şirket direktörlerinden Derviş Tandoğan imza koydu.