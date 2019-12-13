Geçitkale Havalimanı İHA ve SİHA merkezi oluyor

Kokpit.Aero'nun haberine göre, Kıbrıs'ın kuzeyinde 1982 yılında askeri maksatlar için inşa edilen, bir dönem sivil amaçlı da kullanılan Geçitkale Havalimanı’nın İnsansız Hava Araçları (İHA) ile Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) merkezi yapılması yönünde çalışma başlatıldı.

Bu amaçla Ankara'dan uzman bir ekip adaya geldi. Geçitkale'de incelemeler yapan uzman ekibin, olumlu görüş bildirdiği belirtildi. Geçitkale, NATO standartlarında inşa edilmişti. Demirören Uzun süredir kapalı olarak tutulan Geçitkale Havaalanı konusunda, Ankara ile hükümet arasında görüşmeler yapıldı.

Ankara, havalimanının Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) kullanımına verilmesi isteğinde bulundu. TSK, havaalanının Doğu Akdeniz'de görev yapan İnsansız Hava Araçları (İHA) ile Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) merkezi yapılması yönünde bir görüş sundu.

'HÜKÜMET OLUMLU YAKLAŞTI'

UBP - HP hükümeti de Ankara'nın isteğine sıcak baktı. Bunun üzerine Genelkurmay Başkanlığı’ndan uzman bir ekip, adaya geldi. Uzman ekip pist zeminini ve hangarları inceledi.

Geçitkale Havalimanı’nda savaş uçaklarının sığacağı büyük beton hangarlar bulunuyor. Bunun yanında, pist de savaş uçaklarının rahatlıkla kalkış ve iniş yapacağı şekilde inşa edildi.

'NADİR ENGELİ'

Sözcü gazetesi ve AirportHaber'e göre ise Geçitkale Havaalanı'na yönelik karar işletmeci Asil Nadir'in engeliyle karşılaştı.

İlgili haberde şu iddialar ortaya kondu: "5 trilyon metreküp doğalgaz ve 2 milyar varil petrol rezervi için Doğu Akdeniz’deki mücadele devam ederken Türkiye, KKTC’deki Geçitkale Havaalanı'nı İHA ve SİHA Merkezi yapmak için harekete geçti.

Bu konuda KKTC makamları ile temas kuruldu. Ancak Mağusa'daki havalimanının işletmesini yıllık 1 milyon 579 bin liraya alan iş insanı Asil Nadir'in (78) bu karardan zarar göreceğini düşünen KKTC hükümeti ve Başbakan Ersin Tatar, konuyu zamana yaymak istiyor."