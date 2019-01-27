Geçitkale Havaalanı yeniden gündemde

İş adamı Asil Nadir’e ait şirkete, “yatırım amaçlı” kiralanan Geçitkale Havaalanı, “Personel Münhal Duyurusu” ile yeniden gündeme geldi. Kıbrıs Medya Grubu sahibi Asil Nadir’in gazetesinde “Geçitkale Havaalanı Personel Münhal Duyurusu” adı altında ilan yer alırken, projenin kapsamına ilişkin açıklama yapılmadı.

Fehime ALASYA

İş adamı Asil Nadir’e ait şirkete, “yatırım amaçlı” kiralanan Geçitkale Havaalanı, “Personel Münhal Duyurusu” ile yeniden gündeme geldi. Kıbrıs Medya Grubu sahibi Asil Nadir’in gazetesinde “Geçitkale Havaalanı Personel Münhal Duyurusu” adı altında ilan yer alırken, projenin kapsamına ilişkin açıklama yapılmadı.

Proje sahibi Kıbrıs Medya Grubu sahibi Asil Nadir, YENİDÜZEN’in bilgi edinme girişimine sessiz kalırken, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Basın Bölümü ise bakanlıktan herhangi bir açıklama olmayacağını belirti.

Geçitkale Havaalanı’nın işletilmesiyle ilgili sözleşme sahibi olan Kıbrıs Medya Grubu sahibi Asil Nadir’in havaalanıyla ilgili nasıl bir plan ve program içerisinde olduğu ise henüz bilinmiyor.

Projenin ne zaman hayata geçeceği, neleri kapsadığı hala bilinmezken, havaalanı önünde çalışmalara yönelik hareketliliğin başladığı öğrenildi. Buna karşın havaalanı bölgesinde göze çarpan herhangi bir çalışma yer almadı.

TARAFLAR SESSİZ: Proje sahibi Kıbrıs Medya Grubu sahibi Asil Nadir, YENİDÜZEN’in bilgi edinme girişimine sessiz kalırken, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Basın Bölümü ise bakanlıktan herhangi bir açıklama olmayacağını belirti.

Havaalanı için personel ilanı

Geçitkale Havaalanı’nın hala yolcu taşımacılığına kapalı olup olmadığı, charter veya tarifeli uçuşlar yapılıp yapılmayacağı merak konusu olmaya devam ederken, Kıbrıs Medya Grubu sahibi Asil Nadir’in sahip olduğu Kıbrıs Gazetesi’nde “Geçitkale Havaalanı Personel Münhal Duyurusu” adı altında ilan yer aldı.

Söz konusu ilanda Geçitkale Havaalanı’na ait mimari proje, “Gec Smart Airport City, Geçitkale Uluslar arası Akıllı Havaalanı” başlığı ve görselleriyle birlikte yer aldı. Ayrıca ilanda “Bir Havalimanından çok daha fazlası” sloganına yer verildi.

Yapılan personel münhal duyurusunda, Geçitkale Havaalanı için inşaat alt yapı ve üst yapı işlerinde çalıştırılmak üzere usta, işçi, mutfak ve temizlik görevlileri gibi alanlarında personel istihdam edileceği belirtildi.

Taraflar sessiz

Öte yandan YENİDÜZEN’in projeye dair ilgili taraflardan bilgi edinme girişimleri sonuçsuz kaldı.

Proje sahibi Kıbrıs Medya Grubu sahibi Asil Nadir, görüşme talebine sessiz kalırken, ilgili bakanlık olan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Basın Bölümü’nden ise bakanlıktan herhangi bir açıklama yapılmayacağı belirtildi.