Kıbrıs'ın kuzeyinde 1982 yılında inşa edilen, bir süre Ercan Havaalanı’na alternatif olarak uçuşlara açılan Geçitkale Havalimanı’nın “İnsansız Hava Araçları ile Silahlı İnsansız Hava Araçları Merkezi” yapılması yönünde adım atıldı. “Geçitkale Havalimanı askeri üs mü oluyor” sorusunu gündeme getiren gelişmelerin ardından, hükümet bölgenin “Kolordu’nun kullanımına verildiğini” açıkladı. Ankara’nın talebi sonrasında yaşandığı öğrenilen süreçte, TC Genelkurmay’dan gelen özel ekiplerin geçtiğimiz haftalarda havalimanında incelemeler yaptığı bildirildi.

Bu amaçla Ankara'dan uzman bir ekip adaya geldi. Geçitkale'de incelemeler yapan uzman ekibin, olumlu görüş bildirdiği belirtildi. Geçitkale, NATO standartlarında inşa edilmişti. Demirören Uzun süredir kapalı olarak tutulan Geçitkale Havaalanı konusunda, Ankara ile hükümet arasında görüşmeler yapıldı.

Ankara, havalimanının Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) kullanımına verilmesi isteğinde bulundu. TSK, havaalanının Doğu Akdeniz'de görev yapan İnsansız Hava Araçları (İHA) ile Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) merkezi yapılması yönünde bir görüş sundu.

'HÜKÜMET OLUMLU YAKLAŞTI'

UBP - HP hükümeti de Ankara'nın isteğine sıcak baktı. Bunun üzerine Genelkurmay Başkanlığı’ndan uzman bir ekip, adaya geldi. Uzman ekip pist zeminini ve hangarları inceledi.

Geçitkale Havalimanı’nda savaş uçaklarının sığacağı büyük beton hangarlar bulunuyor. Bunun yanında, pist de savaş uçaklarının rahatlıkla kalkış ve iniş yapacağı şekilde inşa edildi.

“Kolordu’ya tahsis edildi”

Başbakan Ersin Tatar, gelişmenin duyulmasından sonra yaptığı açıklamada, Geçitkale Havaalanı’nın “Doğu Akdeniz’deki tehditler” sonlanana kadar Kolordu’ya tahsis edildiğini açıkladı.

Kıbrıs Postası’na göre; Hükümet Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ışığında, güvenlik gerekçeleri ile Geçitkale Havalimanı’nı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri’nin kullanımına verdi.

Kıbrıs Postası’na konuşan Başbakan Ersin Tatar, tahsis süresi ile ilgili olarak güvenlik ile ilgili tehditler sona erinceye kadar bu tahsisin geçerli olacağını ifade etti.

Geçitkale Havalimanı’nı hükümetin bu kararından önce tahsisinde bulunduran işadamı asil Nadir ile ilgili olarak ise Başbakan Tatar, Nadir’in sözleşmesinde bulunan “mücbir sebep” ile ilgili maddenin çalıştırıldığı ve sözleşmesinin feshedilip durumun Nadir’e tebliğ edildiğini ifade etti.

Türkiye basınında bir iddia:

'NADİR ENGELİ'

Sözcü gazetesi ve AirportHaber'e göre ise Geçitkale Havaalanı'na yönelik karar işletmeci Asil Nadir'in engeliyle karşılaştı.

İlgili haberde şu iddialar ortaya kondu: "5 trilyon metreküp doğalgaz ve 2 milyar varil petrol rezervi için Doğu Akdeniz’deki mücadele devam ederken Türkiye, KKTC’deki Geçitkale Havaalanı'nı İHA ve SİHA Merkezi yapmak için harekete geçti.

Bu konuda KKTC makamları ile temas kuruldu. Ancak Mağusa'daki havalimanının işletmesini yıllık 1 milyon 579 bin liraya alan iş insanı Asil Nadir'in (78) bu karardan zarar göreceğini düşünen KKTC hükümeti ve Başbakan Ersin Tatar, konuyu zamana yaymak istiyor."