Geçitkale ‘gündüz’ uçuşlarına açılıyor

Uzun süredir atıl durumda olan, 2009 yılından beridir de kapalı olan Geçitkale Havaalanı ‘gündüz’ uçuşlarına açılıyor.

Bakanlar Kurulu, 18 Haziran 2019 tarihli Bakanlar Kurulu toplantısında Geçitkale Havaalanı’nın VFR (görerek uçuş) açılmasına karar verdi.

Yetkililerden alınan bilgiye göre VFR uçuş (Görerek uçuş) ‘gündüz uçuşu’ anlamına geliyor.

Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe giren kararda; gündüz uçuş faaliyetlerinde meydana gelen artış nedeniyle ihtiyacın göz önünde alındığı ifade edildi.

Aynı kararda, havaalanı sahasından geçen elektrik nakil hatlarını taşıyan elektrik direklerinin görerek uçuş teşkil etmediği de belirtildi.

Uçuşlar, Sivil Havacılık Dairesi Müdürlüğü’nden izin alınması koşuluna bağlandı.

Kararda şöyle denildi: Bakanlar Kurulu, 8 Nisan 2009 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile 8 ay süreyle uçuşlara kapatılan Geçitkale Havaalanı’nın son zamanlarda VFR Uçuş (görerek uçuş) faaliyetlerinde meydana gelen artış nedeniyle ihtiyaç duyulduğundan ve havaalanı sahasından geçen elektrik nakil hatlarını taşıyan elektrik direklerinin görerek uçuş teşkil etmediği için önceden Sivil Havacılık Dairesi Müdürlüğü’nden izin alınması koşulu ile karar tarihinden itibaren VFR uçuşlarına (Görerek Uçuş) açılmasına karar verdi.