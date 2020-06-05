"Geçişlerle ilgili Hükümetin tavrı bekleniyor”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, toplantı sonrası açıklama yaparak, 8 Haziran’da geçişlerin başlayabileceği yönünde sağlıkçıların hemfikir olduğunu söyleyerek, hükümetin konuyu değerlendirip tavrını ortaya koyacağını söyledi. Akıncı, sağlık dışında geçişlere engel konulmaması gerektiğini belirterek, hükümetin ivedilikle hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Akıncı şöyle konuştu:

“Bildiğiniz gibi dün Sayın Başbakan ile bir dün görüşmemiz oldu. Bugün de Başbakan Yardımcısı ve Sağlık Bakanı’nın da katılımıyla tekrar bir araya geldik. Bugünkü toplantımıza İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin tüm üyeleri de Başkanıyla birlikte katıldı. Çünkü konu gerek dün gerekse bugün geçişlerle ilgiliydi. İki taraf arasındaki geçiş kapıları konusu gündemin ana konusuydu ve tanımlı mesele sağlıkla ilgili bir konuydu. Dolayısıyla öncelikle İki Toplumlu Sağlık Komitemizin üyelerinin Rum meslektaşlarıyla yaptıkları telekonferans ve Rum tarafının sunduğu kapsamlı epidemiyolojik rapor ışığındaki değerlendirmelerini ve bu değerlendirmeler sonucunda Rum tarafının bize önerdiği, 8 Haziran tarihinden itibaren belli bir takım grupların güneye geçişleriyle ilgili önerinin nasıl değerlendirildiğini, bizim üyelerimiz tarafından tamamen sağlık perspektifinden dinledik. Neredeyse tüm üyeler söz aldı, görüşlerini duyurdu. Sorular soruldu, cevaplar verildi ve hemen hemen oy birliğiyle komitenin tüm üyeleri bir konuda net bir duruş sergilediler.

O da şudur, iki tarafın verilerini değerlendirdikleri zaman iki taraf arasında geçişlerin başlayabileceğini, bunun da 8 Haziran tarihi olabileceği konusunda hemfikir oldukları mesajı verildi. Ben öteden beri hep şunu vurguluyorum böylesi bir konuda rotayı çizecek olan sağlıktır, siyaset onu takip edecektir. Siyasi mülahazalarla hareket edilmemelidir. O çerçevede kararlar üretilmemelidir. Elbette her atılan adımın siyasi sorumluluğu da vardır ama sağlık açısından son derece önemli bir salgınla karşı karşıya olduğunuz bu dönemde ilk sözü söyleyecek olanın bu alandaki uzmanlar olması gerektiğini hep defalarca vurguladım. Şimdi iki toplumlu komitede sağlık bakanlığının müdürleri var, eski başhekimler var, emekli müdürler var, bu konularda uzmanlar var. Onların görüşleri bizim için önemliydi. Dün Sayın Başbakan ile de ayrı bir görüşme yapmışlardı, bugün topluca yaptık. Ben kendileriyle sürekli temas halindeyim. Neticede ortaya böyle bir tablo çıktı. Tabi Hükümetin kendinin de bilim kurulları, sağlık kurulları var. Hükumet bu konuyu değerlendirecek ve ona göre kendi tavrını da ortaya koyacak. Ben bu tavrın fazla gecikmeden ve sağlığın öngördüğü rota çevresinde olması beklentisindeyim, bunun böyle olması gerektiği düşüncesindeyim. O nedenle bu aşamada bu kadarla yetinmek isterim. Bundan daha fazla bir değerlerime yapmak istemiyorum bu esnada ancak gerekirse 1500 ailenin derdini daha da büyütmek söz konusu olmamalıdır diye düşünüyorum. Tedaviye gidecek olanlar, eğitim görecek olanlar ve ekmek parasını kazanmak için gün bekleyen, gün sayan insanlara sağlık gerekçeleri dışında başka nedenlerle engel olunmamalıdır. Sağlık ana meselemiz olmaya devam etmelidir ve bu konuda da Hükümetin çok ivedi şekilde artık bu saatten sonra hareket etmesi gerekmektedir"