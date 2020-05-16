Geçişleri 'siyaset' değil 'sağlık' açacak

Kıbrıs Rum hükümeti geçiş noktalarının açılmasıyla ilgili “sağlık kriterleri uyarınca şartlar elverdiğinde karar vereceğini” açıkladı.

Fileleftheros’un “Kıbrıs Cumhuriyeti, Şartlar Elverdiğinde Karar Verecek” başlıklı haberine göre Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, geçişleri açma konusundaki resmî tezinin “karar, şartlar elverdiğinde verilecek” şeklinde olduğunu ancak Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, iki lidere gönderdiği mektuplardaki diyalog mesajını da reddetmediğini açıkladı.

Gazeteye göre, Guterres’in mektuplarında iki lidere, kurulan bütün komiteleri güçlendirme ve geçişlerin yeniden işlemesi için işbirliği çağrısı yaptığını belirten Kusios, şunları söyledi:

“Kıbrıs Cumhuriyeti geçiş noktalarının yeniden işletilmesine şartlar elverdiğinde, uzmanların tavsiyeleri temelinde, tamamen sağlık ve halk sağlığı kriterlerini dikkate alarak karar verecek.”

Kusios, 4 barikatın işleyişini askıya alırken de olduğu gibi siyasi kriterlerin söz konusu olmadığını belirtti.

Kusios Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis’in Kıbrıslı Türk Lider Mustafa Akıncı ile görüşme ihtimaline değinirken, “Nikos Anastasiadis, herhangi bir gereklilik olursa Kıbrıslı Türklerin lideriyle görüşme iyi niyetine sahiptir” dedi.

AKEL Genel Sekreteri, iki lidere mektup göndererek, işbirliğinin gerekliliğine vurgu yaptığı görüşünü ortaya koydu. Dayanışma Hareketi ise, Guterres’in, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın ardından “sağlık krizinin ortasında, kamu sağlığına dönük riskleri dikkate almadan” geçiş kapılarının açılmasına yönelik çağrısını reddetti.

“KARANTİNASIZ GEÇİŞ İSTİYORLAR”

Aynı gazete, “Kıbrıslı Türkler, Karantinasız Geçiş İstiyor” başlıklı haberinde ise, güneyde çalışan Kıbrıslı Türklerin, 14 gün karantina uygulanmadan güneye geçmelerine izin verilmesi talebiyle dün Kermiya geçiş noktasında eylem yaptıklarını yazdı.

Gazete, Rum Solcu İşçi Sendikaları Federasyonu’nun (PEO) hem Kıbrıslı Türk işçilerin, hem de Kıbrıslı Rum işverenlerinin mağdur olduğuna dikkat çekerek, Kıbrıslı Türk işçilerin güneydeki işlerine kesintisiz erişim taleplerine destek verdiğini yazdı.

Alithia haberi “Guterres’in Mektupları Konusunda Hükümet: Başkan, Akıncı İle İletişime Hazır” ve “Kıbrıslı Türklerden Ay. Demet (Kermiya) Barikatında Eylem… İşlerine Dönmek İstiyorlar” başlığıyla aktardı.