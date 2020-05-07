Kıbrıs Cumhuriyeti Sözcüsü Kiriakos Kusios, Kıbrıs’ın güneyinde çalışan Kıbrıslı Türkler konusunda açıklama yaptı. Alithia gazetesine göre “Geçişleri Biz Kapatmadık” diyen Kıbrıslı Rum yetkili, Kıbrıslı Türk çalışanların işlerine gidebilmeleri için gerekli koşulların oluşması durumunda, sağlık tedbirlerini ele alacaklarını söyledi. Kusios, tüm geçişleri yasaklayanın Kıbrıs Türk tarafı olduğu iddiasında bulundu.

Kusios, Kıbrıslı Türk çalışanların güneydeki işlerine gidebilme olanakları olması durumunda, bazı kararlar almak için konuyu ele alacaklarını belirtti.

Kıbrıs hükümetinin 4 geçiş noktasının işleyişini askıya aldığını, diğer 5 noktasının ise açık kaldığını ifade eden Kusios, Kıbrıs Türk tarafının ise bütün geçişleri yasakladığını ve buna diplomatlar ile BM’nin de dahil olduğunu öne sürdü.

Kusios sözlerini kısaca şöyle sürdürdü:

“(Kıbrıs Türk tarafınca) geçişlere izin verilecek koşullar oluştuğu zaman, Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından da benzer kararlar alınacaktır. Sağlık Bakanlığının, koronavirüsün yayılmasıyla ilgili kısıtlayıcı önlemler alınması konusunda bazı görüşlere sahip olması muhtemeldir. Ancak bu aşamada, konu anlayacağınız üzere tartışılamaz, çünkü diğer taraf tüm geçiş noktalarından geçişleri engelledi.”

‘Güneydeki bankalarda hesapları olanlara paraları yatırıldı’

Kıbrıslı Türk çalışanlara ödeneklerinin verilmesi konusunda ise Kusios, güneydeki bankalarda hesapları olan kişilere paralarının yatırıldığını dile getirdi. Kusios, hesabı olmayan kişiler içinse çek çıkarıldığını ve bunların Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla gönderildiğini belirtti.

Bahse konu Kıbrıslı Türk çalışanların işlerine gidememeleri ve işten çıkarılmaları olasılığı konusundaki bir soruya ise Kusios, Çalışma Bakanlığı planları kapsamında oldukları sürece, bu kişilerin işten çıkarılamayacağını söyledi.

Geçişler ne zaman başlayacak?

Geçişlerin ne zaman açılacağının kendisine sorulması üzerine ise Kusios, Kıbrıs Rum hükümetinin dört geçiş noktasının faaliyetlerini askıya aldığını ve beş geçiş noktasının açık olduğunu addettiğini iddia etti.

Kusios sözlerinin devamında “diğer taraf tüm geçiş noktalarını kapadı” diyerek, coronavirüs salgınıyla ilgili önlemlerin öncesindeki düzene ne zaman geri dönülebileceği konusundaki bir soruya ise “bunu kimsenin öngöremeyeceği” yanıtını verdi.

Bunun coronavirüs salgını gelişmeleriyle tam anlamıyla iç içe geçmiş olduğunu dile getiren Kusios, coronavirüsü salgınının meydana getirdiği problemlerin haricinde, hükümet açısından tüm geçiş noktalarının yeniden faaliyete geçmemesi için herhangi bir sebep olmadığını sözlerine ekledi.

İşveren Ve Sanayiciler Federasyonu: Her türlü çaba gösterilmeli

Kıbrıslı Rum İşveren ve Sanayiciler Federasyonu (OEV) Genel Müdürü Mihalis Andoniyu ise konuyla ilgili açıklamasında, sağlık protokollerinin sıkı bir şekilde uygulanmasıyla, bu çalışanların (hiç kimsenin sağlığı tehlikeye atılmadan) işinin kolaylaştırılması için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Güneyde çalışan Kıbrıs Türk çalışanlarla ilgili komitenin üyelerinden Kamil İncirli de, Kıbrıs Rum Haber Ajansına yaptığı açıklamada, güneydeki işlerine gidemeyen tüm Kıbrıslı Türk çalışanların endişe ve belirsizlik hissetmekte olduklarını kaydetti.

Geçişler için baskı

Fileleftheros gazetesi de “Geçişlerin Açılması İçin Başkana Baskı Yapıyorlar” başlıklı haberinde, Kıbrıslı Rum Solcu İşçi Federasyonu (PEO)’nun, güneyde çalışan Kıbrıslı Türk işçiler konusunda Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in şahsi müdahalesini istediğini yazdı.

PEO Genel Sekreteri Pambos Kiritsis’in gönderdiği bir mektupla Anastasiadis’in konuya şahsen müdahale etmesini istediğini ileten gazete, Kiritsis’in, meselenin Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından olumlu bir şekilde çözüme kavuşturulmasının, bahse konu çalışanların aynı zamanda genel olarak Kıbrıs Türk toplumunun Kıbrıs Cumhuriyeti’ne olan güvenini güçlendireceğini söylediğini ekledi.

Dev-İş Başkanı Koral Aşam da açıklamasında, Kıbrıslı Türk çalışanlarla ilgili ekonomik problemin henüz çözülmediğini ve hakları olan paraların henüz çalışanlara ulaşmadığını dile getirdi.

Politis gazetesi ise “Geçişler Baş Ağrısı” başlıklı haberinde, güneyde çalışan Kıbrıslı Türk işçilerin taleplerinin yakın zamanda yerine getirilmesinin zor olacağını yazdı.

Güneydeki OEV ve PEO sendikalarının, Kıbrıslı Türk çalışanların yakın zamanda işlerine dönebilmeleri için bir yol bulunmasını istediklerini yazan gazete, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in ise meseleden tam anlamıyla haberdar olduğunu ve önümüzdeki dönem içerisinde yetkili bakanlarla olası çözümleri ele almasının beklendiğini haber verdi.

Haravgi gazetesi de “Kıbrıslı Türk Çalışanların Geri Dönememesinden Dolayı İşletmelerde de Ciddi Problemler” başlığıyla yayımladığı haberinde, Kıbrıslı Türk çalışanların güneydeki işlerine dönememesinin, özellikle inşaat sektörü olmak üzere yüzlerce işletmede problemlere neden olduğunu yazdı.