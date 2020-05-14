Geçişler: Koşullar elverdiği zaman

‘İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’ dün bir araya geldi, veriler paylaşıldı. ‘Geçişler’ başlığının görüşülmediği iddia edildi.



Kıbrıslı Rum Sözcü Kiriakos Kusios, geçişlerin yeniden başlaması konusunun “koşullar elverdiği zaman gündeme geleceğini” açıkladı.

Haravgi’ye göre, Sözcü Kiriakos Kusios dün gazeteye yaptığı açıklamada, Kıbrıs’ı bölen barikatlarda geçişlerin yeniden başlaması konusunun “koşullar elverdiği zaman” gündeme geleceğini söylediğini yazdı.

Kusios, “Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin geçişleri durdurmadığını, sadece 9 kapıdan 4’ünün işleyişini, geçişlerde gerekli koronavirüs testlerini yapabilecek personeli olmaması sebebiyle dondurduğunu” iddia ederek şu an için uygulamada bir çözüm görünmediğini de ifade etti.

Kusios, ciddi sağlık sorunları için güneye hastanelere girmek isteyen Kıbrıslı Türklere kolaylıklar sağlandığını ve yurt dışında mahsur kaldıkları için Larnaka’dan adaya dönen bazı Kıbrıslı Türklere de hizmet verildiğini belirterek “Nihai kararlarımızın kriteri sadece sağlık olacaktır” şeklinde konuştu.

Haravgi gazetesi, Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin geçişlerin başlamasına ilişkin kararının, havaalanlarının açılmasıyla orantılı olacağını ortaya attı.





Teknik Komite gündemine gelmedi mi?

Öte yandan, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin telekonferans yoluyla yaptığı görüşmede “geçişler” başlığının ele alınmadığı da iddia edildi.



Komitenin Kıbrıslı Rum eş başkanı Leonidas Filaktu, son görüşmede dünyada koronavirüs salgını, alınan koruyucu önlemler ve kısıtlamaların gevşetilmesine ilişkin konuların ele alındığını ifade etti.

Güneydeki hastanelerde tedavi gören Kıbrıslı Türklerin de toplantıda gündeme geldiğini ve bu konuda kendilerine yöneltilen soruları yanıtladıklarını ifade eden Filaktu, “Salgın konusunda Kıbrıs Türk tarafı da bizimle aynı endişeleri paylaşıyor ve kısıtlamaların gevşetilmesinde dikkatli olunması gerektiği fikriyle uzlaşıyorlar” şeklinde konuştu.

AB Komisyonu: Eş zamanlı açılsın

AB Komisyonu’nun, AB üyesi ülkeler arasında ve ülkeler içerisindeki seyahatlere ilişkin bir yol haritası yayımladığı, söz konusu yol haritasının, adaki geçişlerin de havaalanlarıyla birlikte açılmasını öngördüğü bildirildi.

Haravgi’ye göre göre Komisyon’un yol haritasında, AB üyesi bir ülkenin, kendi topraklarına seyahate izin vermesi durumunda bunu ayırım gözetmeden tüm bölgelerden veya AB ülkelerinden seyahate izin vererek yapması gerektiği ifade ediliyor.