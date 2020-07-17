'Geçişler için sorumluk alın'

Birleşik Eylem Komitesi, bölge esnafının da katılımıyla Lefkoşa'da Lokmacı geçiş noktasında eylem yapıyor. Eylemciler Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında her iki tarafın da geçişlerle ilgili sorumluluğu yerine getirmesini istiyor.

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