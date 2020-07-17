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'Geçişler için sorumluk alın'

'Geçişler için sorumluk alın'

Birleşik Eylem Komitesi, bölge esnafının da katılımıyla Lefkoşa'da Lokmacı geçiş noktasında eylem yapıyor

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Birleşik Eylem Komitesi, bölge esnafının da katılımıyla Lefkoşa'da Lokmacı geçiş noktasında eylem yapıyor. Eylemciler Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında her iki tarafın da geçişlerle ilgili sorumluluğu yerine getirmesini istiyor.

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