'Geçişler için sorumluk alın'
Birleşik Eylem Komitesi, bölge esnafının da katılımıyla Lefkoşa'da Lokmacı geçiş noktasında eylem yapıyor
A+A-
Birleşik Eylem Komitesi, bölge esnafının da katılımıyla Lefkoşa'da Lokmacı geçiş noktasında eylem yapıyor. Eylemciler Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında her iki tarafın da geçişlerle ilgili sorumluluğu yerine getirmesini istiyor.
Ayrıntılar az sonra
Bu haber toplam 230 defa okunmuştur
Etiketler : Birleşik Eylem Komitesi, Esnaf, eylem, lokmacı
Önceki ve Sonraki Haberler