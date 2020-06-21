“GEÇİŞLER” ERKENE ALINDI

Kıbrıslı Rumlar’ın kuzeye geçişleri yarın sabahtan itibaren “ilk geçişlerde PCR negatif test ibraz etmek” kaydıyla serbest bırakıldı.

Kıbrıslı Türkler de eğer güneye giderse, geri dönüşte herhangi bir test istenmeyecek.

Önceden 1 Temmuz’da başlayacağı açıklanan uygulama erkene alındı.

Kıbrıslı Türkler için de ada içinde geçişler “karantinasız” olarak başlamış olacak.

Ancak, Kıbrıslı Türklerin güneye geçişlerinde Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından “her 72 saatte PCR negatif testi” isteniyor.

Özersay tarafından Lokmacı, Beyarmudu, Akyar, Bostancı, AyDemet/Metehan olmak üzere 5 ayrı barikattan geçiş yapılabileceği duyuruldu.

Kıbrıs Cumhuriyeti makamları ise Lefkoşa’da Ledra Palace barikatından geçiş izni vermiş, Lokmacı/Ledra’yı kapalı tutmuştu.

Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türklerin yanısıra kuzeyde daimi ikametgahı bulunan Maronitler ve Pile’de yaşayanlar da yarından itibaren geçiş yapabilecek.

Ancak güneyden gelecek kişiler son 14 günde yurt dışına gitmişlerse, önceden belirlenen ülke kriterlerine göre değerlendirilecek.

Bakanlar Kurulu kararları Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay tarafından açıklandı.

Özersay, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Kıbrıslı Türklerden her geçişte PCR istediğini anımsattı.

1 Temmuz uygulamasını, kendilerinin 22 Haziran’a çektiklerini aktaran Özersay, “Güneye göre buradaki uygulama daha esnektir” diyerek, Kıbrıslı Rum yönetiminin çalışanlar, öğrenci ve tedavi görenler dışında Kıbrıslı Türklerden her geçişte test istediğini anımsattı.

Hava ve Deniz yoluyla alınan kararlarda herhangi bir değişiklik olmadı.

Ercan Havaalanı, Türkiye dahil 1 Temmuz’dan itibaren geçişlere açılacak.

Özersay, ücretli olarak Sağlık Bakanlığı’nda isteyen yurttaşlara PCR testi yapılacağını da açıkladı, ücretin Maliye tarafından duyurulacağını ifade etti.