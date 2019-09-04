GEÇİŞLER BEZDİRDİ

“Yarım saaten fazla oldu bekliyoruz, hava çok sıcak, 2019 yılı biterken geçiş kapılarındaki sıkıntı hala çözüme ulaşmadı. Burada olsun çözüm istiyoruz.”

İş İnsanları Derneği, Ada’nın iki yanına geçişi sağlayan noktalardaki yoğunluk ve sıkışıklığa dikkat çekmek üzere Kermiya’da açıklama yaptı, bu noktalardan gelecek ‘ekonomik canlılığa’ işaret etti: Hızlı geçiş sistemini sağlamak için yetkili tüm paydaşla acilen çözüm odaklı çalışmalı!

Kermiya (Ay Demet, Metehan) Geçiş noktasındaki uzun kuyruklar dün de karşılıklı geçiş yapmak isteyenlerin dakikalarca beklemesine yol açtı, uzayan işlemler bezdirdi…

MAMÜLCÜ: “LEFKOŞA’YA BİR KAPI DAHA AÇILMALI”… İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü, özellikle Lefkoşa’da Kaymaklı ya da Çağlayan bölgesinde araç geçişine uygun yeni kapı veya kapıların açılması gerektiğini vurguladı, Beyarmudu ve Mağusa’da da yeni geçiş noktalarının açılarak mevcutların rehabilite edilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Devrim DEMİR

İş İnsanları Derneği, adanın iki yanına geçişi sağlayan noktalardaki yoğunluk ve sıkışıklığa dikkat çekmek üzere Kermiya’da açıklama yaptı, bu noktalardan gelecek ‘ekonomik canlılığa’ işaret etti.

İş İnsanları, hızlı geçiş sistemini sağlamak için yetkili tüm paydaşları acilen çözüm odaklı çalışmaya çağırdı.

İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü, özellikle Lefkoşa’da Kaymaklı ya da Çağlayan bölgesinde araç geçişine uygun yeni kapı veya kapıların açılması gerektiğini vurguladı, Beyarmudu ve Mağusa’da da yeni geçiş noktalarının açılarak mevcutların rehabilite edilmesi gerektiğine dikkati çekti.

İŞAD Başkanı Mamulcü: “Yetersiz personel büyük sıkıntı…”

İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamulcü, Kıbrıs’ın kuzey ve güneyinde geçiş noktalarında yaşanan sorunları yerinde tespit etmek amacı ile birçok gözlem ve inceleme yaptıklarını kaydetti.

Mamülcü, geçiş noktalarında yeterli personelin olmadığını, özellikle yoğunluğun yaşandığı Kermiya Geçiş Noktası’nda görev yapan personelin 12-24 esaslı çalıştığını yoğun zamanlarda personelin kişisel ihtiyaçlarına zaman olmadığını belirtti.

Yol şerit sayısının az, geçişlerde alt yapının yetersiz olduğuna değinen Mamülcü, yapılan tespitlerde ortalama 50 saniye süren kayıt işleminin fiziki koşullar nedeniyle yavaşlattığını kaydetti. Kıbrıs’ın güneyinden gelen araçların sigortalanma işlemlerinin seyir şeridinde de yapıldığına dikkati çeken Mamülcü, işlemlerde kayıtların uzun sürdüğünü ve tıkanıklığın arttığını belirtti.

Mamülcü: “Lefkoşa’da bir geçiş kapısı daha açılmalı”

İşadamları Derneği Enver Mamülcü, açıklamasında geçiş kapılarında hızla personel alımına gidilmesi gerektiğine değinerek, vardiya sürelerinin kısaltılması gerektiğini kaydetti.

Özellikle Lefkoşa’da Kaymaklı ya da Çağlayan bölgesinde araç geçişine uygun yeni kapı veya kapıların açılması gerektiğini vurgulayan Mamülcü, Beyarmudu ve Mağusa’da da yeni geçiş noktalarının açılarak mevcut rehabilite edilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Sigorta işlmelerinin yanı sıra muhaceret kayıtlarında ve konaklama ile ilgili konularda yasal kolaylaştırmaların acilen gerçekleşmesi gerektiğini ifade eden Mamülcü, hızlı geçiş sistemini sağlamak için yetkili tüm paydaşları acilen çözüm odaklı çalışmaya davet ettiklerini kaydetti.

Uzun kuyruklar, uzayan işlemler…

İş İnsanları’nın açıklama yaptığı sırada Kermiya Geçiş Noktası’nda yine benzer görüntüler vardı.

Geçiş noktasında uzun araç kuyrukları oluşurken, saatlerce bekleyen araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Kıbrıs’ın güneyine geçmek için uzun araç kuyruklarında bekleyen birçok vatandaş yoldan geri dönerken, YENİDÜZEN’e konuşan birçok kişi geçiş kapılarında eziyet ve işkence yaşandığını, sistemin düzelmesi gerektiğini kaydetti.

İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü, Türk Lirası’nın değer kaybettikten sonra tüm olumsuzluklara rağmen Kıbrıs’ın güneyinden alışveriş için Kıbrıs’ın kuzeyine geçişlerde ciddi bir artış olduğunu dile getirdi.

Vatandaş ne dedi?

Muharrem Fıstıkçı: “Lefkoşa’da araçlı geçiş kapıları arttırılmalı”

“Lefkoşa’ya araçlı geçiş güzergâhı birden ikiye çıkarılmalı. Araba kuyruk sıkıntısı Kermiya Geçiş noktasının en büyük problemi. Sıkıntı çok büyük burada ivedilikle şeritler açılmalı ve Kermiya’daki sorun çözülmeli. Sıkıntı hafifletmek için şeritler genişletilirse, polisin arttırılma ihtiyacı söz konusu olmaz. Ada genelinde 5 kapı vardır daha ciddi çözümler üretilmelidir.”

Nadir Özyel : “Euro artsa da düşse de geçeceğiz”

“Yurt dışında çok daha farklı sistemler var bu ülkede ne savaş ne barış var. Ama farklı bir sistem uygulanabilir. Bu derece kontrole ihtiyaç var mı geçiş kapılarında tartışılır. Kişiler zaten yasa dışı bir şeyleri yapıyorlar, onu durdurup daha korkutucu caydırıcı cezalar verilebilir. Bu kadar insan uzun araç kuyrukları ve eziyetler son bulsun. Euro artsa da düşe de geçeceğiz.”

Suzan Yakarlı: “Uzun araç kuyrukları bezdirdi”

“Trafikte ciddi yığılma oluyor ve bu gerginliğe neden olmakta. Geçiş Kapılarında özellikli araçlı geçişlerde şeritler genişletilmeli, yaklaşık yarım saat oldu hala Kıbrıs’ın güneyine geçmek için bekliyoruz ve önümüzde uzun araç kuyrukları var Tüm bekleyenler için ciddi sıkıntı.”

Dim Dean Breches: “Geçiş kapılarına çözüm istiyoruz”

“Geçiş Kapılarında araçların geçmesi için özellikle Lefkoşa’da bir kapının daha açılması hemen sağlanmalı. Yarım saaten fazla oldu bekliyoruz, hava çok sıcak, 2019 yılı biterken geçiş kapılarındaki sıkıntı hala çözüme ulaşmadı. Burada olsun çözüm istiyoruz.”

Orçun Ersoy: “Saatlerce bekledim geri döndüm”

“Sabah saat 09.00’dan bu yana Kıbrıs’ın güneyine geçmek için bekliyoruz. Araç kuyrukları uzadıkça uzadı. Şuan saat 11.00 arabaların hali ortada yetkililer bu duruma bir çözüm bulmalı, ben geri döndüm geçemeyeceğim 2 saat boyunca bekledim.”