Geçişler 17. yılında sessiz

Kıbrıs’ta karşılıklı geçiş noktalarının açılışı 17’inci yılında

23 Nisan, bölünmüş ada Kıbrıs’ta barikatların yeniden aralandığı tarih! 2003 yılında ilk açılan geçiş noktası Ledra Palas olurken, 2018 yılında en son açılan barikatlar Aplıç ve Derinya olmuştu.

Kıbrıs’ta karşılıklı geçiş noktalarının açılışının 17’inci yılında ise geçişler ilk kez bu kadar sessizdi. Covid-19, Kıbrıs adasını yeniden 17 yıl önceye götürdü.