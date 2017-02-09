Kıbrıs'ın güneyindeki Astromeritis geçiş noktasında iki kişi tutuklandı

Bu sabah saat 02.50 sıralarında, Kıbrıs’ın güneyinden, kamyonetin içerisinde saklanarak Bostancı geçiş noktasından kuzeye geçmeye çalışan kadın yolcu ile şoför tutuklandı.

SigmaLive’ın haberine göre, Suriye uyruklu olduğu öğrenilen kadın, valiz ve kıyafetler altında saklanarak kaçak yollardan kuzeye geçmeye çalıştı. Haberde, kadını kaçak olarak kuzeye geçirmeye çalışan kamyonet şoförünün de Suriye uyruklu olduğu bildirildi.