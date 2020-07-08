“Geçiş noktalarıyla ilgili gelişme yok”

Kıbrıs Hükümet Sözcüsü Yardımcısı Panayiotis Sentonas, güneyin geçiş noktaları konusunda, hem BM hem de Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı nezdinde girişimlerde bulunmaya devam ettiğini; ancak şu ana kadar her hangi bir gelişme olmadığını söyledi.

Kıbrıs Haber Ajansı’nın haberine göre konu ile ilgili açıklamada bulunan Sentonas, “hükümet hem Birleşmiş Milletler hem de Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı nezdinde girişimlerde bulunmaya devam ediyor; ancak şu ana kadar her hangi bir gelişme yok” dedi.

Sentonas, “vatandaşların yaşadığı eziyet tamamen anlaşılabilir” dedi ve en kısa zamanda bir gelişme sağlanması amacıyla hükümetin çabalarına devam edeceğini vurguladı.