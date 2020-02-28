Geçiş noktalarının kapatılması protesto edildi

Unite Cyprus Now İnisiyatifi üyesi Kıbrıslı Rum barış aktivistleri, Lokmacı barikatının kapatıldığı sırada, eylem yaptı, kararın geri alınasını talep etti.

Kıbrıslı Rum liderliğinin Corona Virüsü gerekçesiyle bazı geçiş kapılarının geçici süreliğine kapama kararı Kıbrıs’ın güneyinde de tepki ile karşılandı.

Unite Cyprus Now üyesi bir grup Kıbrıslı Rum, Lokmacı barikatının kapatılacağı sırada, geçiş noktasına giderek eylem yaptı.