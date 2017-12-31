Geçiş noktalarında ‘yeni yıl’ yoğunluğu!
Yeni yıla kısa süre kala, dün hem Lokmacı hem de Kermiya geçiş noktasında ciddi yoğunluk yaşandı.
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Yeni yıla kısa süre kala, dün hem Lokmacı hem de Kermiya geçiş noktasında ciddi yoğunluk yaşandı.
Her iki geçiş noktasındaki yoğunluk sabahın ilk saatlerinde başladı, gün boyunca devam etti.
Kıbrıs’ın güneyine geçmek için Kermiya geçiş noktasına giden yurttaşlar dakikalarca işlem yaptırmak için bekledi, araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.
Öte yandan Lokmacı geçiş noktasında da Kıbrıs’ın güneyinden kuzeye geçişlerde aksaklıklar yaşandı.
Yaşanan yoğunluk nedeniyle uzun ‘yurttaş kuyruğu’ oluştu.
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