'GEÇİNEMİYORUZ'

Ekonomide yaşanan gerilemeye paralel, vatandaşların alım gücündeki düşüş Maliye Bakanlığı tarafından yaptırılan ‘Yaşam Kalitesi ve Varlık Araştırmaları’ çalışmasına yansıdı. Vatandaşların yüzde 24.4’ü ay sonunu ‘çok zor getirdiğine’ yönelik görüş iletirken, yüzde 21.6’sı da aldığı maaşla bir ayı ‘biraz zor tamamladığını’ söyledi.

GÜRYAY: 2019 DAHA KÖTÜ BİR YIL OLACAK… Yapılan çalışmayı YENİDÜZEN’e değerlendiren Ekonomist Doç. Dr. Erdal Güryay ise 2019 yılının 2018’e göre ‘daha kötü’ bir yıl olacağını söyledi, Türkiye’de Mart ayında yapılacak seçim sonrasında döviz kurlarının tırmanışa geçeceğini belirtti.

ÇALIŞMADAN:

Vatandaşların yüzde 24.4’ü ay sonunu ‘çok zor getirdiğini, yüzde 21.6’sı da ‘biraz zor getirdiğini’ söyledi.

Ankete katılanların neredeyse yüzde 60’ı 12 ay önceye göre mali durumların daha kötü olduğu beyan ederken, yüzde 31’de aynı kaldığını söyledi.

‘Daha iyi’ olduğunu düşünenlerin sayısı ise yalnızca yüzde 10.3.

Bir hanenin aylık net gelir miktarı çoğunlukla 3001 TL ile 6 bin TL arasında. Yüzde 24.9’u ise 3 bin TL’ye kadar…

Ekonomide yaşanan gerilemeye paralel, vatandaşların alım gücündeki düşüş, Maliye Bakanlığı tarafından yaptırılan ‘Yaşam Kalitesi ve Varlık Araştırmaları’ çalışmasına yansıdı.

Vatandaşların yüzde 24.4’ü ay sonunu ‘çok zor getirdiğine’ yönelik bilgi verirken, yüzde 21.6’sı da aldığı maaşla bir ayı ‘biraz zor tamamladığını’ söyledi.

Ankete katılanların neredeyse yüzde 60’ı ise 12 ay önceye göre mali durumların daha kötü olduğunu beyan ederken, yüzde 31’i de aynı kaldığını söyledi. ‘Daha iyi’ olduğunu düşünenlerin sayısı ise yalnızca yüzde 10.3.

Çalışmada dikkat çeken diğer nokta ise gelir miktarları. Verilere göre; bir hanenin aylık net gelir miktarı çoğunlukla 3001 TL ile 6 bin TL arasında. Yüzde 24.9’unun evine ise en fazla 3 bin TL’ye kadar maaş girebiliyor, yüzde 16.5’inin ise 6001 ila 9 bin TL civarında…

Yapılan çalışmayı YENİDÜZEN’e değerlendiren Ekonomist Doç. Dr. Erdal Güryay ise 2019 yılının 2018’e göre ‘daha kötü’ bir yıl olacağını söyledi, Türkiye’de Mart ayında yapılacak seçim sonrasında döviz kurlarının tırmanışa geçeceğini belirtti.

Güryay, ekonomik verilerin insanların alım gücünde yaşanan düşüşü gösterdiğini dile getirerek, söz konusu çalışmanın da bunu teyit ettiğini aktardı.

Ay sonunu getirmek, büyük dert!

Anket çalışmasında; ailenin ay sonunu ne şekilde getirdiğine ilişkin de bilgi verilmesi istendi.

Verilen cevaplar; vatandaşların mali sıkıntısını da gözler önüne serdi.

Ankete katılanların yüzde 24.4’ü ay sonunu ‘çok zor getirdiğine’ yönelik bilgi verirken, yüzde 21.6’sı da ‘biraz zor getirdiğini’ söyledi.

Yüzde 19.9’u ay sonunu ‘biraz kolay’ getirdiğini, yüzde 18.4’ü de zor getirdiğini belirtti.

Vatandaşların yüzde 14.1’i de kolay getirdiğine dair bilgi verdi.

Bir hanenin aylık net gelir miktarı çoğunlukla 3001 TL ile 6 bin TL arasında

Verilere göre; bir hanenin aylık net gelir miktarı çoğunlukla (yüzde 41) 3001 TL ile 6 bin TL arasında. Yüzde 24.9’sunun evine ise en fazla 3 bin TL’ye kadar maaş girebiliyor.

Yüzde 16.5’lik kısmın evine giren maaş miktarı ise 6001 ila 9 bin TL civarında.

Kişi başına düşen ortalama gelir bin 695 TL

Araştırmada; tüm hane halkı ortalama geliri 5 bin 647 TL olarak belirlendi, tüm hane halkı içerisinde en sık görülen gelir 3 bin TL oldu.

Hane başına düşen ortalama gelir 5 bin 189 TL, kişi başına düşen ortalama gelir bin 695 TL, 18 yaş üzeri kişi başına ortalama gelir ise 2 bin 87 TL oldu.

Öte yandan çalışan kişi başına düşen ortalama gelir 5 bin 117 TL olarak tespit edildi.

Tatile gitmek lüks…

Çalışmada; vatandaşlara çeşitli kategorilerde belirlenen maddeleri, karşılayıp, karşılayamayacakları da soruldu.

Vatandaşların yüzde 64.2’i evi ısıtabileceğini, yüzde 35.8’i de bunu yapamayacağını belirtti.

Yine aynı şekilde ankete katılanların yüzde 64.3’ü bir haftalık tatili karşılamayacağını söyledi.





Yüzde 57.5’i çalışmıyor

Ankette ‘çalışma hayatı ve sosyal yaşam dengesine ait veriler, detaylı şekilde paylaşıldı.

Buna göre ankete katılanların yüzde 57.5’inin çalışmadığı belirlendi. Yüzde 33.4’ünün ücretli, yüzde 9.1’inin de kendi hesabına çalıştığı ifade edildi.

Yüzde 40.5’i sözleşmesiz…

Çalışanların yüzde 40.5’inin sözleşmesiz çalıştığı da ankette not edildi.

Bunun yanı sıra yüzde 35’inin kadrolu kamu çalışanı, yüzde 12.8’inin süresiz sözleşmeyle çalıştığı ifade edildi.

Yüzde 4.1’inin 12 ay veya daha uzun süreli sözleşme kapsamında hizmet verdiği, yüzde 4’ünün geçici statüde kamu çalışanı olduğu, yüzde 1’inin de 12 aydan daha az bir sözleşme ile sektörde emek harcadığı belirlendi.

Nitelik gerektirmeyen meslekler ilk sırada

Çalışanların iş türleri de sıralandı.

Ankete katılanların yüzde 17.6’sının nitelik gerektirmeyen mesleklerde olduğu, yüzde 15.6’sinin ofis destek çalışanı, yüzde 15.2’sinin ise hizmet ve satış elemanı olduğu çalışmada yer aldı.

Bununla birlikte yüzde 14.8’inin yönetici olduğu kayıt altına alındı.

Verilere göre ankete katılanların yüzde 58.9’u özel sektörde, yüzde 25.4’ü kamu-belediyede, yüzde 8.6’sı diğer kamu sektöründe görev alıyor.

Çalışma saatleri ile sorumluluklar ‘uyumlu’!

Ankette, çalışma saatleri ile iş dışındaki ailevi ya da sosyal yaşamdaki sorumluluklar ile ne kadar uyuştuğu da soruldu.

Yüzde 43.6’sının ‘oldukça iyi’, yüzde 24.2’sinin ise çok iyi olduğu kayıt altına alındı.

Yüzde 19’unun ise pek iyi olmadığı belirtildi.

Eve her gün yorgun gelenlerin oranı yüzde 14.4

Ankette, vatandaşlara işten eve yorgun gelme durumları da soruldu.

Yüzde 29.6’sını ayda birkaç kez, yüzde 26.6’sı haftada birkaç kez, yüzde 15.1’i hiç, yüzde 14.4’ü de her gün yorgun geldiğini söyledi.

Ekonomist Doç. Dr.Erdal Güryay:

“Türkiye’deki seçimden sonra döviz tırmanacak, ekonomi daha da kötü olacak”

Ekonomist Doç. Dr. Erdal Güryay, 2019 yılının 2018’e göre ‘daha kötü’ bir yıl olacağını söyledi, Türkiye’de Mart ayında yapılacak seçim sonrasında döviz kurlarının tırmanışa geçeceğini belirtti.

Güryay, ekonomik verilerin insanların alım gücünde yaşanan düşüşü gösterdiğini dile getirerek, söz konusu çalışmanın da bunu teyit ettiğini aktardı.

Aynı ankette bir yanda ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşların, diğer taraftan ‘mutlu’ olduğuna dair bilgi paylaşıldığını da ifade eden Güryay, “ Burada bir tezatlık var. Alım gücü düşüyor, daha kötü koşullar geliyor. Ama mutlu. Bunu bağdaştıramadım” şeklinde konuştu.

Güryay, Devlet Planlama Örgütü’nün 2019 yılı için ‘büyüme’ oranı öngörüsünü yüzde 1.9 olarak açıkladığını hatırlatarak, “Bu, daha kötüye gideceğimizin göstergesi. 2019 daha kötü yıl olarak görülüyor” dedi.

“Türkiye’ye seçim öncesinde ‘kaynağı belli olmayan’ 20 milyar doların girdi”

Türkiye’ye seçim öncesinde ‘kaynağı belli olmayan’ 20 milyar doların girdiğini ifade eden Güryay, “Tehlikeli bir paradır. Bu büyük miktar, ülkeye para akıtmanın yolunu buldular, normal yollardan gelmiyor. Bu para seçimden sonra çıkacak” şeklinde konuştu.

Güryay, TC kamu bütçesinin ciddi sorunla karşı karşıya kaldığını da ifade ederek, özelleştirmelerle açığı kapatmaya çalışıldığını da kaydetti.

Türkiye ile KKTC arasında imzalanması gündemde olan protokole de değinen Güryay, şöyle konuştu: TC ile protokol imzalanmadı. Maliye Bakanlığı’na para akışı sorunlu. Başbakan, pürüzler giderildi dese de limanlarda kamu özel ortaklığında mutabık kalındı. Aslında bu da bir nevi özelleştirmedir. Kamu reformu hazır, meclise sunuldu. Sendikalar karşı çıkacak, ama revize edilerek Meclis’ten geçecektir.