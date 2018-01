Gecikmenin nedeni karma oylar

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 719 sandıktaki mühür ve karma oy sayımının tamamlandığını açıkladı, seçim sonuçları ile ilgili bilgi verdi.

Şefik, az önce yaptığı açıklamada şunları söyledi:

719 sandıktaki mühür ve karma oylardan kaynaklanan tüm oylar sandık kurulları tarafından sayıldı, ilçe seçim kurullarına getirildi. Bunların bilgisayara girişleri, rakamsal sağlamaları şimdi sona erdi. Özverili çalışmaları nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu ve YDÜ ekibine çok teşekkür ederim. Hiç gece bitmedi, bugüne ulaştı. Halen ayaktayız…

İşlemlerin uzamasının nedeni, basında yer alan neticelerin yalnızca mühürden kaynaklanan bilgiler olmasıydı. Bizim verdiğimiz bilgide karma oylar da sayılmıştır. İlçe Seçim Kurulu’nun verdiği bilgiye göre 1 karma oy pusulasının C Cetveline aktarılma süresi 20 dakikadır. Bayağı karma oy kullanımı olmuştur, dolayısıyla bilgileri size vermemiz bu kadar zaman almıştır. Şu anda gayrı resmi olan bu sonuçlarda milletvekilleri sayıları da belirtilmektedir. Bu rakamlar girişler neticesinde değişiklik olabilir. Şu anda 719 sandıktan 419’u İlçe Seçim Kurulları’nda bilgisayara kaydedildi. Lefkoşa’nın 219 sandığının 142’si, Mağusa’nın 185 sandığının 97’si, Girne’nin 149 sandığının 81’i, Güzelyurt’un 55 sandığının 22’si, İskele’nin 82 sandığının 53’ü, Lefke’nin 29 sandığının 24’ü bilgisayara kaydolmuştur. Birkaç saat içerisinde, bu akşama tüm resmi kayıtların neticelenmesi beklenir. İlçelerdeki milletvekili sayısı da kesinleşir. Bu neticelerin herkese hayırlı olmasını dilerim…

Propaganda yasakları ile ilgili basın kurallara uymuştur…Sosyal medyada siyasi partiler veya adaylar uymamıştır. Cumartesi öğleden sonra ve pazar günü bu yayınlar devam etmiştir.

Suç oluşturacak fiil işlenmişse, polis gerekli işlemi yapması, birinin polise şikayetçi olması gerekir.

Seçim günü bile herkes istediği şekilde yayın yapabilmekte, her şey bunu hoşgörü ile karşılanmaktadır.

Her seçimde tercihle ilgili sorun yaşıyoruz. Tercihlerle ilgili olaylar yaşanıyor, özümlemiş değilim. Derse gelinir, dinleniyor. Ancak çalışan 2-3 derse gelmeyi sevmediği de söyleniyor. Dersleri 2 ile sınırlı tutmak zorundayız. Yazılı kılavuz verilir, bu izah eder. Bunlara rağmen nasıl hata yapabildiğini anlamış değilim. Her sandıkta olmuyor, tek tük oluyor.

Her sandığın konumu farklı…

Tüm sandıkların geliş saati aynı saate denk geldiğinde sıraya girmesi, kontrolden geçilmesi gerekiyor. Birden fazla kontrol noktası var. Her seçim bunlar yaşanıyor, şikayetler oluyor. Biz de YSK olarak herkesin gelmesini, herkesin evrakını sunmasını beklemek zorundayız. YDÜ kilit personeli devam edecek, dönüşümlü olarak kendilerini değişiyorlar. Biz de öyle bir olanak yok. İlçe Seçim Kurulu’ndaki arkadaşlar, Pazar sabahından beridir işbaşındadır. Sizlere de çok teşekkür ederiz, inşallah bu akşama geriye kalan neticeleri de sizlere verebiliriz.