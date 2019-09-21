Ek yerleştirme sonuçlarına göre 276 ön lisans, 590 lisans olmak üzere toplam 866 öğrenci daha Kuzey Kıbrıs üniversiteleri yükseköğretim programına yerleşti.

GEÇEN YILA ORANLA % 40 GERİLEME… Geçen yıl ek yerleştirmelerde toplam 1448 öğrenci Kuzey Kıbrıs üniversitelerine yerleşirken bu yıl bu rakamın geçen yıla oranla % 40 düşüşle 866’ya düştüğü görülüyor.

İLK 3: YDÜ, LAÜ, UKÜ… Bu sonuçlara göre ek yerleştirmelerde en fazla öğrenci YDÜ'ye gelmiş olacak. Ek yerleştirmelerle YDÜ'ye 215 öğrenci daha gelecek. Ek yerleştirmelerde öğrenci sayısı sıralamalarında ikinci sırada 138 öğrenci ile Lefke Avrupa Üniversitesi yer aldı. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ise 136 öğrenci ile 3'üncü…

YENİDÜZEN - ÖZEL

Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı, ek yerleştirme sonuçlarına göre 276 ön lisans, 590 lisans olmak üzere 866 aday daha Kuzey Kıbrıs üniversiteleri yükseköğretim programına yerleşti.

Ek yerleştirme ile Türkiye üzerinden Kuzey Kıbrıs üniversitelerine yerleşen toplam öğrenci sayısı da 8905’e yükseldi. Yerleştirmelerde Türkiye üzerinden 8039 kişi yerleşmişti.

ÖSYM tarafından açıklanan ek yerleştirme sonuçlarına göre Yakın Doğu Üniversitesi'ne 215, Lefke Avrupa Üniversitesi’ne 138, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'ne 136, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne 101, Girne Amerikan Üniversitesi’ne 78, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi'ne (KISBU) 55, Uluslararası Final Üniversitesi'ne 43, Girne Üniversitesi’ne 42, Kıbrıs İlim Üniversitesi'ne (KİU) 31, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi'ne (KAÜ) 14, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'ne (KSTBÜ) 7, Adakent Üniversitesi’ne 6 öğrenci yerleşecek.

Bu sonuçlara göre ek yerleştirmelerde en fazla öğrenci YDÜ'ye gelmiş olacak. Ek yerleştirmelerle YDÜ'ye 215 öğrenci daha gelecek. Ek yerleştirmelerde öğrenci sayısı sıralamalarında ikinci sırada 138 öğrenci ile Lefke Avrupa Üniversitesi yer aldı. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ise 136 öğrenci ile 3'üncü…

Geçtiğimiz yılın ek yerleştirme sonuçları ile bu yılın ek yerleştirme sonuçları karşılaştırıldığında ise tabloda düşüş yaşandığı görüldü. Kuzey Kıbrıs üniversitelerinin 2018 yılı ek yerleştirme sayılarına göre bu yılın ek yerleştirme sayıları karşılaştırıldığında öğrenci sayısında düşün olduğu gerçeği net şekilde ortaya çıkıyor. Geçen yıl ek yerleştirmelerde toplam 1448 öğrenci Kuzey Kıbrıs üniversitelerine yerleşirken bu yıl bu rakamın geçen yıla oranla % 40 düşüşle 866’ya düştüğü görülüyor.

EK YERLEŞTİRMELERLE Yakın Doğu Üniversitesi'ne 215,

Lefke Avrupa Üniversitesi’ne 138,

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'ne 136,

Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne 101,

Girne Amerikan Üniversitesi’ne 78,

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi'ne (KISBU) 55,

Uluslararası Final Üniversitesi'ne 43,

Girne Üniversitesi’ne 42,

Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİU) 31,

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi'ne (KAÜ) 14,

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'ne (KSTBÜ) 7,

Adakent Üniversitesi’ne 6 öğrenci yerleşecek.

Kayıtlar 23-27 Eylül tarihleri arasında

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak.

Elektronik kayıtlar ise 23-25 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, Üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.