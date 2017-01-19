Geceleri derbiler ısıtacak

K-Pet Süper Lig’de ikinci yarısının ilk dört haftalık programını açıkladı. İkinci yarının ilk maçı ‘Leymosun Derbisi’ olarak nitelendirilen Doğan Türk Birliği – Türk Ocağı karşılaşması olacak. Maç 27 Ocak Cuma günü saat 18.30’da Mete Adanır Stadı’nda oynanacak. Ligin 17’nci haftasında da tek gece maçı oynanacak. Bu haftada 6 Şubat Pazartesi günü GAÜ Çetinkaya – Küçük Kaymaklı, Lefkoşa derbisinde karşı karşıya gelecek. Işıklandırma çalışmaları süren ve ismi Üner Berkalp Stadı olarak değiştirilecek olan Zafer Stadı da tarihte ilk kez ligin 18’inci haftasında, 10 Şubat Cuma günü bir gece maçına sahne olacak. Stadın ilk gece maçında bölge derbisi mücadelesinde Binatlı ile Baf Ülkü Yurdu karşı karşıya gelecek.