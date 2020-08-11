“Gece yarısına kadar istihdam yaptılar”

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, “yangından mal kaçırırcasına kamuya istihdam yapma kararı” alan hükümeti eleştirdi.

Meclis Genel Kurulu’nda söz alan Ataoğlu seçim öncesi istihdam yapılmasının doğru olmadığını kaydetti. “Seçim yasaklarının bir gün öncesi, gece yarısına kadar partililerin istihdam edilmesi yanlıştır” diyen Ataoğlu hükümetin büyük ortağı UBP’nin bunu hep yaptığını ifade etti.

DP Özgürgün’ün istifasına ret oyu verecek

Ataoğlu, Hüseyin Özgürgün’ün istifası ile ilgili de konuşarak istifanın onaylanacağı oturumda ret oyu vereceklerini açıkladı.

“Önümüzdeki günlerde Meclis’in onayına sunulacak. Geçmişte de böyle bir olayla karşı karşıya kaldık. O dönem o arkadaşımızın vekilliğinin sonlanmasına meclis olarak ret kararı vermiştik. Dokunulmazlığının kaldırılmasına onay verirken onay verenlerin kaç tanesi mazeretli olacak? Benim görüşüm, daha önceki karar gibi olacak. Halkın getirdiği vekili halk götürür. Göreceğim sizi o gün oylama yapılacağında ne yapacaksınız a pehlivanlar” diye konuştu.