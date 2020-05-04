Gece sokağa çıkma yasağı devam ediyor
‘Şehirler Arası Seyahat Sınırlaması’ ve ‘Kısmi Sokağa Çıkma’ yasağı kalktı. Fakat gece tam sokağa çıkma yasağı devam ediyor.
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‘Şehirler Arası Seyahat Sınırlaması’ ve ‘Kısmi Sokağa Çıkma’ yasağı kalktı. Fakat gece sokağa çıkma yasağı devam ediyor.
Bakanlar Kurulu'nun sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili aldığı kararlar doğrultusunda ‘Şehirler Arası Seyahat Sınırlaması’ ve ‘Kısmi Sokağa Çıkma’ yasağı Pazar günleri dışında kalkmıştı.
Fakat hafta içleri ve Cumartesi akşamları akşam 21:00'den 06:00'a kadar gece tam sokağa çıkma yasağı devam etmekte.
Bu uygulama 15 Mayıs'a kadar sürecek.
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