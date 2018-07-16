Gece mücadelesi Yücebaş’ın

Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün organize ettiği KKTC Drift Şampiyonası’nda sezon, ilk kez akşam yapılan yarışla devam etti. Cemsa Sporting Center’de Cumartesi akşamüzeri sıralama turları ile başlayan yarış, günün son saatlerinde tamamlandı. Cemsa pistinin yenilenmesiyle oldukça hızlı ve heyecan verici bir pist ortaya çıkarılırken, oldukça kalabalık bir seyirci topluluğu yarışı yerinde takip etti.

Sıralama turlarında en iyi puanı alan Enver Haskasap ile üçüncü en iyi puanı alan İbrahim Yücebaş’ın finalde karşılaştığı yarışı İbrahim Yücebaş kazanırken, üçüncülüğü Kerim Beşok elde etti. Böylece; 2012 şampiyonu Yücebaş birinci, 2015-2016 şampiyonu Haskasap ikinci ve 2013 şampiyonu Beşok üçüncü olarak podyumu şampiyonlar oluşturmuş oldu. Günün başarılı isimlerinden, genç sporcu İzer Özvurulmuş dördüncü olurken, ilk sekizi tamamlayan isimler sırasıyla; Ahmet Öksüzoğluları, Halil Özgem, Mehmet Akçen ve Ömer Soyer oldu.

Near East Bank ana sponsorluğunda yapılan yarış sonunda Enver Haskasap ikincilik kupasını, yakın tarihte kaybettiğimiz driftçi Yazgım Karakurt’un ailesine hediye etti. Kanal T’den ve sosyal medyadan canlı yayınlanan yarış; Yakın Doğu Üniversitesi, Near East Technology, Les Ambasadeurs, Döveç Group, Başman Group, Dorona Turizm, Park Palace, Girne Üniversitesi, Malpas Hotel, BigiBox, Cookies, Mobil1,Telsim Vodafone, Red Bull, Soydan Petrol, Master Management ve Mardo Ice Cream’in destekleriyle hayata geçirildi.

Yarış sonucu;

1.İbrahim Yücebaş

2.Enver Haskasap

3.Kerim Beşok

4.İzer Özvurulmuş

5.Ahmet Öksüzoğluları

6.Halil Özgem

7.Mehmet Akçen

8.Ömer Soyer

9.Akay Akbil

10.Tolga Reyhan

11.Bekir Özsusuzlu

12.Erdoğan Aşık

13.Yaşam Karakurt

14.Ali Kaçakbaflı

15.Güneş Alakan

16.Oktay Erülkü

17.Ülkü Erçoban

18.Yusuf Çocuk

19.Fahri Efendi

20.Önder Zaim

21.Yusuf Acemoğlu

22.Altan Çocuk

23.Sinam Gazi

24.Mehmet Çavuş