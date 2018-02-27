GECE KULÜPLERİNE ETKİN DENETİM

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile Çalışma Bakanı Zeki Çeler 'bir araya geldi, gündemde gece kulüpleri vardı. Toplantıya Çalışma Bakanlığı Müsteşarı Erçin Tekakpınar, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt, Çalışma Dairesi Müdürü Yusuf Önderol ile İçişleri Bakanı Müsteşarı Gürkan Kara, Muhaceret Dairesi Müdürü Emre Hacı, Özel Kalem Müdürü Aral Moral da katıldı.

Yaklaşık bir süren toplantının ardından İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ve Çalışma Bakanı Zeki Çeler basın açıklaması yapıyor;

Baybars:

Özellikle dün yaşanan ölüm olayının ardından var olan sorunları görüşmek ve Lefkoşa Belediyesi’nin bazı kulüpleri kapatma kararını değerlendirmek için bir araya geldik.

Gece kulüplerinde hukuksuzluk ve insan hakları ihlal eden uygulamaların bir an önce önüne geçmek hükümet programımızda yer alan bir uygulama bununla ilgili gerekli yasal düzenlemelerin yapılması ve kulüplerde var olan yaşama ve çalışma koşullarının da mevcut yasaya ve daha sonra yapılacak değişikliklere uygun hale getirilmesi öncelikli hedefimizdir.

Bu doğrultuda göreve gelir gelmez bu konuda ivedilikle çalışmaya başladık. İlgili bakanlıklarda konunun üzerine ve Sayın Çeler’le birlikte konunun üzerine ivedi bir şekilde eğildik. Geçtiğimiz gün yaşanan ölüm olayıyla ilgili olarak polisle yapmış olduğumuz istişarelerde soruşturmanın devam ettiği, ölüm sebebiyle ilgili raporun henüz adli tıptan çıkmadığı, doku örneklerinin ileri tektik için bir kısmı Türkiye’ye bir kısmının da burada yapılacağı ile ilgili bilgi aldım. Bununla ilgili olası yaşanacak ihmallerin neler olduğu, ölüm olayının hangi saatte gerçekleştiği ve bununla ilgili gece kulübünün sorumluluğun ne olduğu noktasında da ivedi bir rapor talep ettik, bu raporla birlikte gece kulübünün yasanın bize verdiği yetkiye dayanarak yapılacaklarla ilgili yarın da komisyonu toplantıda çağırdık.

Gece Kulüpleri ve Benzeri Yerler Komisyonu yarın toplanacak, bu toplantıda bu hususlar ele alınacak, raporların da gelmesiyle birlikte ivedi tedbirler alınacak.

Ülke genelindeki gece kulüplerinin etkin bir şekilde denetime tabi tutulması ve bu denetimlerin de rutine bağlanacak şekilde yine Polis Genel müdürlüğü ile istişare ederek, işbirliği içerisinde bu rutin denetimlerin yapılması hem orada mevcut olan yasal engellerin, yasal statünün değerlendirilmesi, hem de çalışma hayatıyla ilgili kuralların uygulanması açısından önemlidir.

Mevcut yasada bazı yasal boşluklar bulunmaktadır, bu yasal boşlukların bakanlığımıza vermiş olduğu yetkiler de bu çerçevede kısıtlanmaktadır. Dolayısıyla bu yasal boşlukların uygulamada var olan sıkıntılar da değerlendirildikten sonra yasal değişikliğin yapılması noktasına geleceğiz.

Çeler: Bu konunun yıllardan beridir ülkemizde ne kadar büyük bir sorun olduğunu hem buralarda çalışılan insanları köle gibi çalıştırdıklarını, hem yasalara aykırı bir şekilde uygulamaların maalesef var olduğunu gördüğümüz noktada en azından bu hükümet çerçevesinde elimizden ne geliyorsa onun yapmak adına elzem bir toplantı gerçekleştirdik bürokratlarımızla birlikte. Komisyonun yarın acilen toplanması LTB tarafından izni iptal edilen işletmeler, hem de genel anlamda neler yapılabileceği, komisyonun çıkaracağı sonuç çerçevesinde biz de hareket edeceğiz.

Çalışma Bakanı olarak, bu görüşün ardından LTB’nin kapatmış olduğu kulüplerin çalışanların mağdur olmayacağı şekilde hareket etmek adına biz de bu komisyonun ivedi çıkaracağı kararı bekleyeceğiz.

Hayatını kaybeden kadın çalışan ile ilgili yatırımları mevcut olduğu için onunla sosyal güvenlik çerçevesinde bakanlığımız aileleriyle ilgili bakmakla yükümlü olduğu kişi varsa onun da sorumluluğunu üstlenmek noktasında yasaların bize verdiği yetkiyi kullanacağız.