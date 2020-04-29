Gece kulüpleri ‘kapalı’, sağlık kontrolü durdu

Devrim DEMİR

Kıbrıs’ın kuzeyinde bir ‘insan hakları ayıbı’ olarak varlığını koruyan gece kulüpleri, salgın sürecinde denetimden uzak. Coronavirüs salgını nedeniyle binlerce yabancı işçinin ülkeden ayrıldığı süreçte, gece kulüblerinde çalışan konsomatrisler arasında kontratları dolanlar dışında ülkeden ayrılan olmadığı öğenildi.

‘Konsomatris’ olarak kayıtlı 295 ‘seks işçisinin’ de ‘karantinada olduğu’ iddia edildi.

Son bir buçuk aydır “karantinada tutulduğu” söylenen yüzlerce konsomatrise yönelik sağlık kontrolleri de durdu.

Önceki gün yaşanan bir “fuhuş baskını” gözleri yeniden bu mekanlara çevirdi.

Geçtiğimiz gün “Alayköy’de fuhuşa baskın” başlığıyla basına yansıyan yasa dışı fuhuş haberinde, gece kulubünde çalışan kişiler tutuklanarak mahkemeye çıkarılmış, söz konusu zanlıların Bakanlar Kurulu tarafından verilen işletmelerin kapalı tutulması kararına da uymadıkları söylenerek, suç işledikleri belirtilmişti.



“Karantinada tutuluyorlar”



Gece Kulüpleri ve Eğlence Yerleri Başkanı Erdoğan Şeniz, YENİDÜZEN’in sorularını yanıtladı.

Salgının yayılmasının ardından, Gece Kuluplerinin kapatılması ile ilgili talimat verdiklerini, ardından da Bakanlar Kurulu’nun gerekçeli kararı yayımlandığını ifade eden Başkan Şeniz , konsomatrislerin çalıştıkları gece kulüplerinde karantinada olduklarını ifade etti.

Mahkemeye yansıyan ‘fuhuş’ haberine ilişkin ise iki farklı gece kulubü çalışanın aralarındaki husumet nedeniyle farklı yansıltıldığı iddia edildi.

Şeniz: “Müşteri yok sağlık kontrolü durdu”

Gece Kulüpleri ve Eğlence Yerleri Başkanı Erdoğan Şeniz, covid-19 salgının ülkede belirmesi üzerine tüm gece kulüplerine yazılı bildirim dağıtılıp kapatılma talimatı verdiklerini kaydetti.

Ülke geneli tüm gece kulüplerinin tek tek ilaçlandığını kaydeden Şeniz, “müşteri” olmadığı için konsomatrislerin de sağlık kontrollerinin durduğunu, çalıştıkları kulüplerde izole edildiklerini kaydetti.

Her kulübün kontenjanı 12 konsomatris…

Salgın sonrası Bakanlar Kurulu’nun da kapatılma yönünde karara vardığını ifade eden Şeniz, her gece kulübünde 12 konsomatrisin çalıştığını, yaklaşık bir buçuk aydır kimsenin çalışmadığını iddia etti.

Basına yansıyan fuhuş haberlerinin bilgisine getirildiğini ancak 40 gündür salgın nedeniyle yurt dışında kaldığını ve ülkeye giriş yapamadığını da kaydeden Erdoğan Şeniz, salgın sürecinde ülkeden ayrılma talebinde bulunan her hangi bir konsomatris olmadığını kaydetti.

295 konsomatris izole….

Ada geneli 27 Gece Kulubünün faaliyette olduğu öğrenilirken, toplam çalışan konsomatris sayısı 295. Salgın öncesi haftada bir polis tarafından denetlenen gece kulupleri, son bir buçuk aydır haftada en fazla üç kez denetleniyor.

Çalıştıkları kuluplerde karantinaya alınan konsomatrislerin, bir buçuk aydır izole edildikleri bilgisi verildi.