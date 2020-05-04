Alayköy’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme birimine bağlı polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda fuhuşa teşvik suçunu işledikleri tespit edilen zanlılar A.O. ve H.G.’nin ardından Playboy Gece Kulübü İşletmecisi E.Ö. teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ilgili olarak şahadet veren polis memuru Halil İbrahim Genç olayla ilgili bulguları aktardı. Genç, zanlı E.Ö’nün Fuhuşa Teşvik ve Yasal Emre İtaatsizlik suçlarından sorumlu olduğunu belirtti.



Polis Memuru Genç, zanlı A.O.’nun Playboy adlı gece kulübünde garson olarak çalıştığını belirtti. Söz konusu zanlının 26 Nisan 2020 tarihinde, 00.50 raddelerinde konsomatris A.K. ile para karşılığında cinsel ilişkiye girmek için M.O isimli şahıs ile 1000 TL karşılığında anlaştığını anlatan polis, zanlı H.G.’ye de bu yönde talimat verildiğini ifade etti.

Polis memuru Genç, zanlı E.Ö’nün organizasyonu sonucu ilgili konsametris ile şahsın ‘fuhuş’ yaptığını mahkemede anlattı.



Polis, zanlının aynı zamanda Bakanlar Kurulu tarafından verilen işletmelerin kapalı tutulması kararına uymadığını söyleyerek, suç işlediğini belirtti.



Genç, mesele ile ilgili soruşturmanın tamamlandığını söyleyerek, mahkemenin zanlıları uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Yargıç Vedia Berkut Barkın, zanlının ileride görüşülecek davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.