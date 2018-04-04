“Gece Kulüpleri Çalıştayı” düzenleniyor

İçişleri Bakanlığı, 18 Nisan’da “Gece Kulüpleri Çalıştayı” düzenleyeceğini açıkladı.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre çalıştay, gece kulüpleri konusunu tüm paydaşlarıyla masaya yatırılıp, işleyişleri nedeniyle ortaya çıkan ve toplum vicdanında rahatsızlık yaratan sorunların enine boyuna tartışılmasını hedefliyor.



Ülkeyi ileri götürecek yöntemin farklı fikirlerin ortak çalışmalarıyla üretilecek yöntemlerden geçtiği bilinciyle düzenleneceği kaydedilen çalıştayla ilgili daha detaylı bilgiye ilerleyen günlerde bakanlığın web sitesinden ulaşabilecek.