Gece külübünde taşkınlık
Yeşilyurt’taki bir gece kulübünde kasti hasar ve mülke tecavüz suçu işleyen üç kişi tutuklandı.
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Yeşilyurt’taki bir gece kulübünde kasti hasar ve mülke tecavüz suçu işleyen üç kişi tutuklandı.
Polis basın bültenine göre, Yeşilyurt’ta dün akşam 19.30 sıralarında bir gece kulübüne giden M. Ö. (E-32), F.F.(E-32) ve H.Ş.(E-33), kendilerine gece kulübünün kapalı olduğunun söylendiği gerekçesiyle zorla bina içine girdi. Ana kapıyı, ofis kapısını, cam bardakları ve tabakları elleri ve ayaklarıyla vurarak kıran ve hasara uğratan zanlılar tutuklandı.
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Etiketler : gece kulübü, polis
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