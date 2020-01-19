Gece külübünde taşkınlık

Yeşilyurt’taki bir gece kulübünde kasti hasar ve mülke tecavüz suçu işleyen üç kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, Yeşilyurt’ta dün akşam 19.30 sıralarında bir gece kulübüne giden M. Ö. (E-32), F.F.(E-32) ve H.Ş.(E-33), kendilerine gece kulübünün kapalı olduğunun söylendiği gerekçesiyle zorla bina içine girdi. Ana kapıyı, ofis kapısını, cam bardakları ve tabakları elleri ve ayaklarıyla vurarak kıran ve hasara uğratan zanlılar tutuklandı.