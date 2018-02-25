Gece kulübünde çalışan kadın öldü

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26 yaşındaki kadına otopsi yapıldı

Alayköy’de dün gece faaliyet gösteren bir gece kulübünde çalışan Belarus uyruklu Volha VİARBOUSKAYA (K-26)'nın ölümü ile ilgili olarak bugün Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde otopsi yapıldı. Ölüm sebebinin tespiti için doku ve kan örnekleri alınmış olup kesin ölüm sebebi yapılacak tetkikler sonucu belli olacak. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor

Alayköy’de faaliyet gösteren bir gece kulübünde çalışan Belarus uyruklu 26 yaşındaki kadın, ani rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Polisten verilen bilgiye göre, Volha Viarbouskaya, dün akşam 23.30 sıralarında rahatsızlanarak ambulans ile Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Soruşturma devam ediyor.