Gece kulübü yöneticileri isyan etti

“Gece Kulüpleri ve Benzeri Eğlence Yerleri Birliği”, gece kulüpleri ile ilgili son günlerde yapılan haber ve açıklamalara tepki gösterdi. Polis, İçişleri Bakanlığı, Belediyeler ve Maliye Bakanlığı tarafından denetlendiğini savunan gece kulübü yöneticileri, “Biz, bize çizilen kurallar çerçevesinde işimizi yapma gayretindeyiz” ifadesini kullandı.

Birlikten yapılan yazılı açıklama şöyle.

“Çok uzun yıllardır KKTC’de yasa ile kurulmuş- Pup-Gece Kulübü sahipleri olarak kamuoyu önüne çıkmayı pek sevmiyoruz. Ancak görüyoruz ki son günlerde bir kısım zümre yalan yanlış haberlerle üzerimize geliyor. Üstelik yapılan açıklamalarda Genç bir avukatın bizi katıldığı bir TV Programında “p…….kler” olarak nitelendirmesi kabul edilebilir bir davranış değildir.

Bizler, bu ülkede yasaların verdiği izinler doğrultusunda milyonlarca lira harcayarak iş yerlerimizi oluşturduk. Bugün KKTC’de hiçbir sektör bizim kadar denetlenmiyor. Polis, İçişleri Bakanlığı, Belediyeler, Maliye, ve her hafta Hastanelerde denetleniyoruz.

Ve hiçbir yanlışımız da cezasız kalmıyor. Başka sektörlerde yapılan afların hiçbiri bizim sektörümüze bugüne kadar uygulanmadı. 2009 yılından bu yana da yeni hiçbir gece kulübü izni verilmedi.

Bizler yasaların bize çizdiği çerçevede işimizi en iyi ve en sağlıklı şekilde yapmaya çalışıyoruz. KKTC’nin bir turizm adası olduğu gerçeğini unutanlar bir yandan hem “ekmek bütün, köpek tok olsun” istiyor. Yani hem ülkeye milyonlarca turist gelsin, hem gazinolar gece kulüpleri olmasın.

Bugün Avrupa’nın tüm ülkelerinde gece kulüpleri vardır. Bizden yana son günlerde dert yananların tümünün bu bağlamda AB savunucu olması, kendileri ile nasıl çeliştiklerinin en büyük göstergesi.

Eğer bugün bu ülkede gece kulüpleri olmazsa merdiven altında kontrolsüz bu işlerin yapılacağı hiç kimsenin aklına gelmiyor mu? Biz, bize çizilen kurallar çerçevesinde işimizi yapma gayretindeyiz. Şehir içinden çıkacaksınız dediler, milyonlar harcayıp yaptırdığımız mekanları terk edip bize gösterilen yerlerde yine milyonlar harcayıp mekanlar yaptık.

Tüm çalışanlarımızın izinleri, sağlık kontörleri devletimiz tarafından düzenli olarak yapılıyor. Hiçbir kimseyi zorla çalıştırmıyoruz, kapılarımız herkese açık. Daha geçen hafta bu konuda Uzman Adlî ve Klinik Psikolog Ebru Çorbacı’nın bilimsel çalışması yayınlandı.

Tüm bunlara rağmen bize karşı yapılan bu saldırılara daha fazla sabretmeyeceğimizi, ilk olarak ta ekranlarda bizleri aşağılayan ifadeler kullanan avukatı dava edeceğimizi kamuoyuna duyururuz.

GECE KULÜPLERİ VE BENZERİ EĞLENCE YERLERİ BİRLİĞİ”

(FOTO ARŞİV)