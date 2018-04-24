GECE KULÜBÜ 'MESELESİNDE' İSTİNAF ÇIKMAZI



Ayşe GÜLER

“İşletme izni” olmadığı gerekçesiyle Şubat ayında Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından mühürlenen Kings Night Club ile Crazy Night Club isimli gece kulüplerine ilişkin 1.5 yıl önce açılan dava istinaf sürecinde ilerleyemiyor.

“Vakıf arazisi” üzerinde olan ve “Sözleşmeye uymadıkları” ve “kullanım amacı dışına çıktıkları” gerekçesiyle her iki gece kulübü aleyhine açılan davayı Vakıflar İdaresi kazansa da; 1.5 yıldır Yüksek Mahkeme’de “istinaf”a taşınan konu sürüncemede kaldı.

Gece kulüpleri tarafından istinafa yapılan başvuru, 1.5 yıl geçmesine rağmen henüz görüşülmedi, dosyalanan davanın başlaması için hala herhangi bir tarih verilmedi.

Vakıflar İdaresi adına avukat Yusuf Ergüçlü, sözleşmeye aykırı davrandıkları, ‘kullanım amacı dışına çıktıkları’ gerekçesiyle Vakıflar İdaresi tarafından açılan davanın 2016 yılında sonuçlandığını, alt mahkemenin her iki gece kulübünün de tahliye edilmesine yönelik karar ürettiğini söyledi.

Ergüçlü, kararın açıklanmasının ardından konunun gece kulübü işletmecileri tarafından Yüksek Mahkeme’ye taşındığını, 1.5 yıldır da istinaf gününün verilmesinin beklendiğini dile getirdi.

Gece kulüpleri adına dava sürecini yürüten Avukat Deniz Kızılokgil ise sorunun çözülmesi için yasal çerçeve doğrultusunda ya ‘takas’ ya da ‘farklı bir araziyi Vakıflar İdaresi’ne bağışlayarak, bölgede kalma’ konusunda alternatif ürettiklerini, buna rağmen her iki önerinin de kabul görmediğini dile getirdi.

Hatırlanacağı üzere Başbakan Tufan Erhürman, haftalık olarak düzenlediği basını bilgilendirme toplantısında 2 tane gece kulübü olarak kullanılan arazinin vakıf tarafından verildiğinin görüldüğünü kaydetmişti.

Vakıflar’ın fesih ile ilgili davalar açtığını ancak bu arazilerin uzun bir süredir gece kulübü olarak kullanıldığının tespit edildiğini belirten Erhürman, “Evkaf açtığı davayı kazanmış ve istinaf süreci yaşanıyor. Vakıf malları vakfedenlerin amaçlarına uygun şekilde kullanılıyor mu şekilde 2 gece kulübü 4 kumarhane otel bulunduğu tespit edilmişti.” şeklinde konuşmuştu.

“Vakıf arazisi” üzerinde olan ve “Sözleşmeye uymadıkları” ve “kullanım amacı dışına çıktıkları” gerekçesiyle her iki gece kulübü aleyhine açılan davayı Vakıflar İdaresi kazansa da; 1.5 yıldır Yüksek Mahkeme’de “istinaf”a taşınan konu sürüncemede kaldı.

Vakıflar İdaresi adına avukat Yusuf Ergüçlü: “İcra durdu, istinaf gününün verilmesini bekliyoruz”

Vakıflar İdaresi adına avukat Yusuf Ergüçlü, sözleşmeye aykırı davrandıkları, ‘kullanım amacı dışına çıktıkları’ gerekçesiyle Vakıflar İdaresi tarafından açılan davanın 2016 yılında sonuçlandığını, alt mahkemenin her iki gece kulübünün de tahliye edilmesine yönelik karar ürettiğini söyledi.

Ergüçlü, kararın açıklanmasının ardından konunun gece kulübü işletmecileri tarafından Yüksek Mahkeme’ye taşındığını, 1.5 yıldır da istinaf gününün verilmesinin beklendiğini dile getirdi.

“Şu anda icra durdu, istinaf gününün verilmesini bekliyoruz” diyen Ergüçlü, “İstinaf davası, Yüksek Mahkeme Yargıtay Hukuk’ta verilecek. Nihai sürece gelinecek.” şeklinde konuştu.

AVUKAT KIZILOKGİL: “YA TAKAS, YA BAĞIŞ ÖNERİSİ”… Gece kulüpleri adına dava sürecini yürüten Deniz Kızılokgil, bölgeye 1 milyon 50 bin Sterlin değerinde yatırım yaptığını söyledi, yasal çerçeve doğrultusunda ya “takas” ya da “farklı bir araziyi Vakıflar İdaresi’ne bağışlayarak, bölgede kalma” konusunda ürettikleri alternatif önerisinin kabul görmediğini dile getirdi.

Gece kulüpleri adına dava sürecini yürüten Deniz Kızılokgil: “Yaklaşık 2 yıldır istinaf günü verilmesini bekliyoruz”

Gece kulüpleri adına dava sürecini yürüten Avukat Deniz Kızılokgil, yaklaşık 2 yıldır Yüksek Mahkeme’ye dosyaladıkları istinaf davasının görüşülmesi için gün verilmesini beklediklerini aktardı.

Hukuki süreçle ilgili bilgi veren Kızılokgil şöyle konuştu: “Vakıflar İdaresi, 2 yıl önce her iki gece kulübünün de sözleşmeye aykırı davrandığı gerekçesiyle alt mahkemede dava açtı, araziden çıkmamızı istedi. Alt mahkeme, dava sonucunda bizi haklı görmedi, aleyhimize karar üretti. Konuyu istinafa taşıdık, halen gün verilmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Kızılokgil, Vakıflar İdaresi ve her iki gece kulübü arasında imzalanan sözleşmenin 2020’de biteceğini de belirtti, bu tarihe kadar da sözleşmelerin 2 kez uzatıldığını söyledi.

“1 milyon 50 bin Sterlin değerinde yatırım… Ya takas ya da bağış önerisi sunduk”

Her iki gece kulübünün de bölgeye 1 milyon 50 bin Sterlin değerinde yatırım yaptığını söyleyen Kızılokgil, hukuki süreç devam ederken Vakıflar İdaresi ile görüştüklerini, sorunun çözülmesi adına yatırımın bir kısmının tazmin edilmesini istediklerini ancak bu önerinin reddedildiğini kaydetti.

Kızılokgil, yasal çerçeve doğrultusunda ‘takas’ ya da ‘farklı bir araziyi Vakıflar İdaresi’ne bağışlayarak, bölgede kalma’ konusunda alternatif ürettiklerini de ifade ederek, buna rağmen her iki önerinin kabul görmediğini dile getirdi.

“Bölge, Vakıflar’ın amacından çıktı… Kabul ediyorum” diyen Kızılokgil, her iki gece kulübünün LTB ile yaşadığı sorunun ardından konuyu yeniden gündeme getirdiklerini ancak söz konusu dönemde yeni yönetim kurulunun atanmaması nedeniyle yapılan girişimin sonuçsuz kaldığını aktardı.

“İşletme izni” olmadığı gerekçesiyle Şubat ayında Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından mühürlenen Kings Night Club ile Crazy Night Club isimli gece kulüplerine ilişkin 1.5 yıl önce açılan dava istinaf sürecinde ilerleyemiyor.

Neler yaşanmıştı?

Lefkoşa Türk Belediyesi, 22 Şubat tarihinde Lefkoşa sınırları içerisinde faaliyet gösteren Kings Night Club, Crazy Night Club, Fly Inn Gece Kulübü ve Freedom isimli gece kulübünü ‘işletme izinleri’ olmadığı gerekçesiyle mühürlenerek, faaliyetlerini durdurmuştu.

Gece kulüpleri sınırları içerisindeki yatı yerlerinin de bir hafta sonra mühürleneceği ifade edilmiş, konu mahkemeye taşınmıştı.

Yargı sürecinin devam etmesi nedeniyle mahkemede taraflar arasında ‘yatı evleri’ ile ilgili karşılı taahhütler verilmiş, kadınların binalarda ikamet etmesi ancak çalıştırılmaması kararlaştırılmıştı.

4 gece kulübü de konuyu Yüksek İdare Mahkemesi’ne taşımış, ara emri talebinde bulunmuştu.

Kings Night Club davası, diğer 3 gece kulübünün de YİM’in gündeminde benzer talepleri içeren başka davaları olması nedeniyle ‘pilot dava’ seçilmişti.

Kings Night Club isimli gece kulübünün yaptığı ara emri talebi, Yüksek İdare Mahkemesi tarafından 13 Nisan tarihinde açıklanan kararla reddedilmişti.

Davayı yürüten LTB avukatı Hüseyin Malyalı, duruşmada Yüksek İdare Mahkemesi Heyeti’nin söz konusu gece kulübünde seks işçiliği yapıldığına ilişkin vurgu yaptığını, sadece konsomatrislik değil, izin başvurusu dışındaki işlemlerin de gerçekleştiğine dikkat çektiğini aktarmıştı.

Malyalı ayrıca, heyetin 7/2000 sayılı Gece Kulüplerine ilişkin Yasa’ya da atıfta bulunarak, konsomatris kadınların gece kulüpleri ile aynı arazi içerisinde barındırılmasının da hukuka aykırı olduğunu bulgu yaptığını söylemişti.

Malyalı, söz konusu davanın ‘pilot’ dava seçildiğini bu nedenle de diğer 3 gece kulübü ile duruşmada izlenecek yolun bu dava sonucunda etkili olacağını belirtmişti.